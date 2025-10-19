HRVATSKI CARINICI SE NAŠLI U ŠOKU: Albanski državljanin pokušao da prokrijumčari više od 700.000 evra
Hrvatski carinici u saradnji s policijom na graničnom prelazu Karasović, sprečili su pokušaj krijumčarenja veće količine novca u vozilu kojim je upravljao albanski državljanin, piše Indeks onlajn.
Kako su naveli, prilikom kontrole na izlasku iz Hrvatske, u automobilu albanskog državljanina pronađeno je 702.435 evra što je jedna od najvećih zaplena gotovine na hrvatskim granicama.
Vozač je zaustavljen prilikom izlaska iz zemlje, a detaljnim pregledom vozila otkriven je skriveni novac koji nije zakonski prijavljen Carinskoj upravi ili Graničnoj policiji, ni pismeno, ni elektronski. Umesto toga, novac je bio skriven u vozilu.
Pronađeni iznos je oduzet, a vozač je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo.
Akcija je sprovedena tokom pojačanih mera nadzora koje sprovodi Služba za suzbijanje krijumčarenja i mobilnih jedinica Dubrovnik, zajedno sa službenicima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske.