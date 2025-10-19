Albanski državljanin uhapšen je na graničnom prelazu Karasovići između Hrvatske i Crne Gore pri pokušaju da prokrijumčari veliku sumu novca, a carinici i policija otkrili su i zaplenili 702.435 evra skrivenih u automobilu kojim je upravljao, saopštila je Carinska uprava Hrvatske.
HAPŠENJE NA GRANIČNOM PRELAZU KARASOVIĆI: Muškarac pokušao da prokrijumčari veliku sumu novca
U saopštenju se ističe da je to najvećazaplena gotovine na graničnim prelazima u Hrvatskoj.
Prilikom pregleda automobila albanskog državljanina utvrđeno je da nije ispunio obavezu prijave Carinskoj upravi i graničnoj policiji gotovine u iznosu od 702.435,00 evra pisanim ili elektronskim obrascem za prijavu, već je novac bio skriven u automobilu.
Nađena gotovina je oduzeta, a osumnjičeni je zbog sumnje da je počinio krivično delo uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku, navodi se u saopštenju.
