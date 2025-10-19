Slušaj vest

U saopštenju se ističe da je to najvećazaplena gotovine na graničnim prelazima u Hrvatskoj.

Prilikom pregleda automobila albanskog državljanina utvrđeno je da nije ispunio obavezu prijave Carinskoj upravi i graničnoj policiji gotovine u iznosu od 702.435,00 evra pisanim ili elektronskim obrascem za prijavu, već je novac bio skriven u automobilu.

Nađena gotovina je oduzeta, a osumnjičeni je zbog sumnje da je počinio krivično delo uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Fonet

