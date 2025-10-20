Slušaj vest

UNWTO, Svetska turistička organizacija u okviru Ujedinjenih nacija, dodelila je nagrade u kategoriji "Najbolje turističko selo 2025.", a među 52 sela iz svih svetskih regiona nagrađeni su i Kaštelir-Labinci, u Istarskoj županiji, u Hrvatskoj, saopštila je opština Kaštelir.

Inicijativa UN-ovog programa, koja okuplja najbolja turistička sela, pokrenuta je 2021. godine kako bi se unapredila uloga turizma u ruralnim područjima, očuvali pejzaži, kulturna raznolikost, lokalne vrednosti i kulinarske tradicije.

Nagrade "Najbolje turističko selo 2025" dodeljene su 17. oktobra u kineskom gradu Huzhou, a priznanje su dobila 52 sela iz svih regiona – Afrike, Amerike, Azije, Evrope i Bliskog istoka, izabrana među više od 270 prijava iz 65 država članica UN-ovog programa turizma.

Biti među nagrađenima izuzetno je velika čast i predstavlja globalni uspeh, istakli su iz Opštine Kaštelir-Labinci.

Ocenjivano devet elemenata

Stručna komisija UNWTO-a u prijavi je ocenjivala devet elemenata – kulturne i prirodne resurse, promociju i očuvanje kulturnih resursa, ekonomsku održivost, socijalnu održivost, održivost životne sredine, razvoj turizma i integraciju lanca vrednosti, upravljanje i prioritizaciju turizma, infrastrukturu i povezanost, kao i zdravlje, bezbednost i zaštitu.

Kriterijume za četiri elementa Kaštelir-Labinci su zadovoljili još 2021. godine, kada su ušli u Program nadogradnje mreže najboljih turističkih sela sveta, a od tada su prolazili proces razvoja pod mentorstvom UNWTO-a, koji je uključivao edukaciju, razmenu iskustava i dobrih praksi.

Usklađenost razvoja poljoprivrede i turizma

Kaštelir-Labinci su u Program "Najbolja turistička sela prema UNWTO-u” ušli s planom da se razvijaju kao prepoznatljiva destinacija specifična po autohtonom ruralnom turizmu, pri čemu ključnu ulogu igra usklađenost razvoja poljoprivrede i turizma, kao i bogata ponuda raznovrsnih sadržaja prilagođenih različitim ciljanim grupama, dodaju iz opštine.

U toj istarskoj opštini više od polovine stanovnika bavi se nekim oblikom poljoprivredne proizvodnje, a bogata turistička ponuda, čiji su ključni segment proizvodi lokalnih OPG-ova, postala je nadaleko poznata, rekao je načelnik Opštine Kaštelir-Labinci Đulijano Petrović.

Direktorica Turističke zajednice Opštine Kaštelir-Labinci, Linda Grebac, istakla je da iza priznanja i respektabilnog globalnog statusa stoji mnogo odličnih ideja i truda da se one uspešno realizuju.