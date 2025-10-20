Neko je tokom vikenda ispalio signalnu raketu u trenutku kada je avion počeo da sleće na pistu aerodroma u Dalmaciji.
HAOS IZNAD BALKANA! Avion pun putnika sletao u Hrvatskoj, neko ispalio RAKETU
Raketa je ispaljena u vazduh sa područja Trogira.
Policija je ispitala pilota i utvrdila da nije bilo opasnosti za avion i putnike.
- Policajci su otišli na mesto događaja nakon što su primili dojavu, pronađena je jedna korišćena signalna raketa. Inspekcija je izvršena na licu mesta i krivična istraga je u toku - saopštila je policija.
(Kurir.rs/Dnevnik.hr)
