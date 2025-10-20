Slušaj vest

Raketa je ispaljena u vazduh sa područja Trogira.

Policija je ispitala pilota i utvrdila da nije bilo opasnosti za avion i putnike.

- Policajci su otišli na mesto događaja nakon što su primili dojavu, pronađena je jedna korišćena signalna raketa. Inspekcija je izvršena na licu mesta i krivična istraga je u toku - saopštila je policija.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

Ne propustiteHrvatskaOVO SELO JE PROGLAŠENO ZA NAJBOLJE NA SVETU Od Beograda vam treba 6 sati do njega, a nudi bogatu turističku ponudu
Kaštelir-Labinci
HrvatskaHAPŠENJE NA GRANIČNOM PRELAZU KARASOVIĆI: Muškarac pokušao da prokrijumčari veliku sumu novca
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaPILI CEO DAN, PA SE POSVAĐALI! Muškarac ubio polubrata koji je bolovao od šizofrenije: "Jeo je otrovne pečurke"
profimedia-0948743472.jpg
Hrvatska"MARKO LAŽLJIVČE, NEKA SVI VIDE KAKO SI ME VARAO, VIDIMO SE NA SUDU": Misteriozni plakati izlepljeni po celom kvartu! Evo o čemu se radi, otkrivena prava priča!
shutterstock-92953930.jpg