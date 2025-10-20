Slušaj vest

U Hrvatskoj su prošlog vikendadvojica starijih dilera završila su iza rešetaka: kod 75-godišnjaka pronađeno je nešto više od 40 grama kokaina, dok je 70-godišnjak uhapšen sa skoro četiri kilograma marihuane.

Policija je prijavila njihovo hapšenje, a portal Indeks je saznao i kako su se branili tokom ispitivanja.

Uzgajao je marihuanu jer mu je kupovina bila preskupa



Sedamdesetogodišnjak je rekao da je seme konoplje nabavljao preko interneta i uzgajao marihuanu za svoje potrebe.

Kaže da mu je bilo preskupo da je kupi, a deo onoga što je uzgajao je i prodao.

Foto: PU Novi Sad

Inače, on je dugogodišnji zavisnik koji je na kraju završio u pritvoru po odluci suda.

Pritvor sa mogućnošću kućnog pritvora

Tamo se nalazi i 75-godišnjak koji je uhapšen zbog sumnje da je dilovao kokain, ali za sada samo na 15 dana.

Policija je ovu drogu pronašla u njegovom stanu.

Još nije utvrđeno kako je nabavio kokain, ali je krio devet paketa sa ukupno 42 grama droge, dve digitalne vage i novac za koji se sumnja da potiče od trgovine drogom.

Foto: Prifmedia

Tokom ispitivanja ćutao je, a njegov advokat je pokušao da ga spase od pritvora ubeđujući tužilaštvo i sud da je reč o čoveku sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Pored toga, zakon predviđa da se pritvor može odrediti samo osobama starijim od 70 godina u izuzetnim okolnostima.