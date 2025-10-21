Slušaj vest

Magnituda je bila 2,9 stepeni po Rihteru.

Potres je bio na dubini od četiri kilometara.

"Baška, probudilo me", "Lepo je puklo i probudilo me", "Starigrad kod Senja, dobro se čulo i zatreslo", "Kratko podrhtavanje se osetilo na Rabu. Zujanje, pa kratak, ali snažan udar", glasili su neki od prvih komentara na potres.

S obzirom na to da se radi o slabijem zemljotresu, veruje se da nije bilo povređenih i veće materijalne štete.