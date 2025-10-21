Slušaj vest

Prema presudi, muškarac je 6. septembra 2024. godine, u jutarnjim satima, došao u kuću u kojoj žive njegov sin i snaja sa petoro maloletne dece i rekao im da moraju da se isele.

Nakon toga, kako je navedeno u sudskom dokumentu, onemogućio im je normalno funkcionisanje u domaćinstvu isključivanjem struje i vodovoda.

Za takve radnje, sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 550 evra.

U svoju odbranu, 59-godišnjak je tvrdio da nije bio nasilan, već da je samo štitio svoju imovinu. Objasnio je da njegov sin i snaja koriste njegovu kuću bez naknade, ne plaćaju komunalne usluge i, prema njegovim rečima, prouzrokovali su značajnu materijalnu štetu.

- Koristili su kuću bez ikakve nadoknade, nisu plaćali komunalne usluge i prouzrokovali su veliku materijalnu štetu. Zato sam ih u avgustu pismeno zamolio da se isele iz moje kuće i dao im mesec dana da pronađu drugo mesto za život. Upozorio sam ih da ću im isključiti struju i vodu ako se ne isele u tom roku - rekao je okrivljeni.

- Verujem da se nisam nasilno ponašao prema njima, već sam samo branio svoju imovinu od njihovog nezakonitog korišćenja - dodao je. Međutim, uprkos njegovim tvrdnjama i činjenici da je on vlasnik imovine, sud je zaključio da se radi o obliku ekonomskog nasilja i potvrdio kaznu.