On će se srovoditi u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi, gde je i dosad bila obuka dobrovoljaca. Alternativa vojnom roku je služenje u civilnoj zaštiti na tri meseci ili u jedinicama lokalne ili regionalne samouprave na četiri meseca.

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić najavio je da će prvi pozivi za vojni rok stići do kraja godine i to mladićima koji su 2007. godište.

Ako se to ostvari, vojnici će početi obuku u januaru iduće godine.

Zvanična potvrda vojnog roka veoma je blizu, a čeka se odluka parlamentarne većine o izmenama predloga dva zakona.

Ministar je rekao kako se nada da će do toga doći iduće sedmice.

Oko 4.000 vojnika godišnje

Prema modelu koji bi ovim izmenama postao obavezan, a već je uhodan za dobrovoljce, obuka bi trajala dva meseca, a uključivala bi rukovanje oružjem, temeljnu obuku samoodbrane, kao i obuku iz prve pomoći.

Žene neće morati na vojni rok, ali se mogu dobrovoljno prijaviti na obuku.

Potvrđeno je da će se obuka sprovoditi na tri lokacije, u kasarnama Kninu, Slunju i Požegi, a godišnje bi kroz kasarne moglo proći i do pet ciklusa dobrovoljaca, u svakoj po 800, dakle do 4.000 vojnika godišnje.

Za one koji ne žele da uče korišćenje oružja, alternativa je obavljanje poslova u civilnoj zaštiti od tri meseca i jedinicama lokalne i regionalne samouprave od četiri meseca.