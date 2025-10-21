U samom centru Zagreba, u Gundulićevoj ulici, u ponedeljak se dogodio brutalan napad u kojem je teško povređen 72-godišnji muškarac.
USRED BELA DANA PRIŠAO STARCU (72) I UDARIO GA NOGOM U GRUDI: Muškarac teško povređen, policija na nogama, užas u centru Zagreba!
Incident se dogodio oko 11.30 sati u haustoru zgrade, saopštila je zagrebačka policija.
Prema do sada utvrđenim informacijama, nepoznati počinitelj prišao je 72-godišnjaku te ga bez povoda udario nogom u predelu grudi, nanevši mu teške povrede.
Istraga u toku
Povređenom muškarcu lekarska pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gde je zadržan na lečenju.
Policija sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla napadača.
Više detalja o motivima napada zasad nije poznato.
Kurir.rs/Index
