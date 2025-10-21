Slušaj vest

Incident se dogodio oko 11.30 sati u haustoru zgrade, saopštila je zagrebačka policija.

Prema do sada utvrđenim informacijama, nepoznati počinitelj prišao je 72-godišnjaku te ga bez povoda udario nogom u predelu grudi, nanevši mu teške povrede.

Istraga u toku

Povređenom muškarcu lekarska pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gde je zadržan na lečenju.

Policija sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla napadača.

Više detalja o motivima napada zasad nije poznato.

Kurir.rs/Index

