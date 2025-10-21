Slušaj vest

Ovo je druga poseta nosača Splitu i Hrvatskoj, nakon prethodne posete 2023. godine.

Poseta je planirana kao deo tekućeg raspoređivanja u područje operacija 6. flote SAD radi podrške borbenoj spremnosti i pomorskoj bezbednosti američkih pomorskih snaga u Evropi i Africi i jačanja posvećenosti Sjedinjenih Država, njihovih saveznika i partnera stabilnosti i bezbednosti u Evropi.

- Rutinske posete lukama poput ove jačaju odbrambena partnerstva i odražavaju bliske odnose između Sjedinjenih Država i Hrvatske, vrednog saveznika NATO-a - saopštila je ambasada SAD.

Nazvan po 38. predsedniku Sjedinjenih Država, USS Džerald R. Ford (CVN 78) je najveći ratni brod ikada izgrađen.

Dugačak je više od 330 metara, visok 76 metara i ima 25 paluba. Izgradnja je koštala 12,8 milijardi dolara, a dodatnih 4,7 milijardi je potrošeno na istraživanje i razvoj. Može da nosi 75 aviona. Pored avijacijskog osoblja, posadu čini 4.500 članova.

Brod nosi najsavremenije lovce sa nosača aviona, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, izviđačke i avione za rano upozoravanje E-2D Advanced Hawkeye, pomorske jurišne avione za protivelektronsko ratovanje EA-18G Growler i višenamenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letelica.

