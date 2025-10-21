Policija pronašla telo žene u stanu u Karlovcu.
Hrvatska
POLICIJA PRONAŠLA TELO ŽENE (33) U STANU: Užas u srpskom komšiluku
Slušaj vest
Telo 33-godišnje žene pronađeno je u stanu u hrvatskom gradu Karlovcu, objavila je Policijska uprava Karlovac.
- Na osnovu primljene prijave, policajci su sinoć pronašli mrtvo telo 33-godišnje žene u stanu u karlovačkom naselju Grabrik - napisala je policija.
Na mestu događaja je sproveden uviđaj, nakon čega je usledila obdukcija i dalja kriminalistička istraga kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i okolnosti koje su podudarile sa ovim incidentom.
(Kurir.rs/24sata.hr)
Reaguj
Komentariši