Telo 33-godišnje žene pronađeno je u stanu u hrvatskom gradu Karlovcu, objavila je Policijska uprava Karlovac.

- Na osnovu primljene prijave, policajci su sinoć pronašli mrtvo telo 33-godišnje žene u stanu u karlovačkom naselju Grabrik - napisala je policija.

Na mestu događaja je sproveden uviđaj, nakon čega je usledila obdukcija i dalja kriminalistička istraga kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i okolnosti koje su podudarile sa ovim incidentom.

