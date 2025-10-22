Slušaj vest

U zagrebačkom naselju Središće, u ulici Ede Murtića preko puta Muzeja savremene umetnosti, danas se dogodila pucnjava.

Prema prvim informacijama, napadač je pobegao sa mesta događaja nakon što je pucao i ranio muškarca. Pronađen je i uhapšen oko sat i po kasnije.

Ekipe za hitne intervencije bile su na licu mesta, a policija je obezbeđivala celo područje. Posle nekoliko sati se su povukli.

Muškarac ima prostrelnu ranu na nozi.

Napadač je pod policijskim nadzorom.

Dvojica muškaraca su se sukobila na ulici zbog razmirica iz prošlosti, nakon čega je jedan pucao u drugog. Obojica su ćelavi, jedan je došao u sivom "poršeu", a drugi živi na mestu pucnjave.

Prema informacijama koje prenose hrvatski mediji, jedan od aktera je Leon Lučić. Uhapšen jer je pucao u svog poznanika, državljanina BiH Denisa Mustafčića.

Lućić je bivši policajac i glumac poznat po ulozi u seriji Krim tim 2.

Ranije je već hapšen, a u junu ove godine USKOK je detaljno objavio za šta ga tereti.

Hapšen zbog iznude

Između ostalog, i za pokušaj iznude.

Tada je pokušao nasilnim putem da naplati nepostojeći dug, prvo preteći ženi, a zatim i njenom sinu.

Telefonski joj je pretio smrću, a u pretećim pozivima koristio je informacije koje je dobio iz policijskog sistema.

Podaci o žrtvama izvučeni su upravo preko aktivnog policajca, koji ih je po nalogu Lučića i bivšeg specijalca tražio u sistemu.

Pretnje su kod žrtava izazvale opravdan strah za život, zbog čega su sve prijavile policiji.