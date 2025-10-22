Slušaj vest

Mlada žena Đurđica Alidini (43) misteriozno je nestala. Nakon što je popila kafu sa majkom, koja živi u susednoj zgradi u Zagrebu, a zatim se oko 17:30 uputila kući, nestala je bez traga. Rekla je majci da ide kući da nešto skuva i pokupi sina iz škole.

Porodica i prijatelji se već 24 sata pitaju šta joj se moglo dogoditi na kratkom putovanju od majčine kuće do njene kuće.

Porodica traga

Štaviše, Đurđica nije ponela dokumenta, ključeve od auta, niti bilo šta od svojih stvari, zbog čega sumnjaju da je negde otišla samovoljno, pa je nakon što je policija objavila njen profil na sajtu Nestali.hr, na društvenim mrežama raspisala potragu za sitnom plavušom, majkom srednjoškolca koji je bio centar njenog sveta.

Foto: Nestali.hr

Sigurni su da Đurđica ne bi otišla nigde, a da ga nije kontaktirala. Ali u proteklih 24 sata nije kontaktirala ni njega, ni majku, ni sestru, sa kojom je bila veoma bliska, niti muža Senada. Nikoga. Svi se nadaju da je u pitanju nesporazum, da je možda Đurđica, iz nekog razloga, želela da bude sama neko vreme i da će se uskoro vratiti kući. Nadaju se, ali ne veruju jer bi, kako saznajemo, to za nju bilo „potpuno netipično i suprotno njenom karakteru“.

Svi u šoku

Zato su u šoku jer je „ona poslednja osoba na koju bismo pomislili da bi tako nešto uradila“, kažu nam. Štaviše, u vreme pre nestanka ponašala se potpuno normalno, ne dajući nikakav nagoveštaj da je nešto muči ili da ima problema.

Nije njen muž Senad prijavio nestanak Đurđice, već njena sestra Olgica.