Za teško ubistvo svoje komšinice Slavojke Senišin (76) u jesen 2011. godine, kako bi dobio njen stan, Županijski sud u Zagrebu danas je osudio Damira Keleminčića (67) na 35 godina zatvora.

Nepravosnažna presuda je izrečena nakon što je sudsko veće Županijskog suda u Zagrebu odbilo sve nove dokazne predloge odbrane i zaključilo da je sudski postupak završen.

Keleminčić, koji je privremeno pušten na slobodu zbog isteka maksimalnog pritvora, napustio je sudnicu u pratnji pravosudnih policajaca i vraćen je u zatvor u Remetinecu.

Ubio zbog stana

Pored dugotrajne zatvorske kazne, sud je Keleminčiću oduzeo i stan u Dinarskoj ulici na Trešnjevci, zbog kojeg je, prema optužnici, ubio svoju komšnicu i naložio mu da stan preda Hrvatskoj u roku od 15 dana od pravosnažne presude. Pored toga, mora da plati 10.283 evra sudskih troškova.

Keleminčić je optužen da je prišao Slavojki Senišin i zadavio je žicom 2011. godine. Zatim joj je vezao ruke lepljivom trakom, obmotao telo u dva tepiha i bacio ga u bunar na svom imanju u Prečnu.

U optužnici se navodi da je Keleminčić bacao građevinski materijal na telo svoje ubijene komšinice, zatim pomerio bunarsko okno i posadio cveće kako ne bi bio sumnjiv.

Prema optužnici, Keleminčić je ubio svoju komšinicu kako bi dobio pristup njenom stanu u kući koju su delili. Pet godina kasnije, Keleminčić, koji je bio pravosnažno osuđen, pokušao je da prisvoji stan žrtve koristeći falsifikovani kupoprodajni ugovor.

Pronađeno uz pomoć Google mapa

Telo ubijene Slavojke Seničin pronađeno je 2022. godine, nakon što je policija otvorila zakopani bunar u Prečnu, koji je otkriven analizom imanja uz pomoć Google mapa.

U telefonskom razgovoru, Keleminčić je rekao ocu: „Verovatno će pronaći Slavojku. Bila je to samoodbrana.“ Snimci telefonskih razgovora pokazali su da je Keleminčić sinu takođe najavio da će policija pronaći telo njegovog komšije.

Upravo ti razgovori, koje je policija presrela neposredno pre Keleminčićevog hapšenja, bili su ključni dokazi.

„Okrivljeni nije krio da je imao ambiciju da stekne imovinu svog komšije. Stepen njegove krivice i način na koji je izvršio zločin pokazuju surovost, hladnokrvnost i dugoročno planiranje“, rekla je sudija Željka Skomeršić obrazlažući nepravosnažnu presudu.

S obzirom na to da je presuda nepravosnažna, Keleminčić ima pravo žalbe.