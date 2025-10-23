TELO ĐURĐICE PRONAĐENO U ŽBUNJU, MUŽ JE UBIO U STANU! Jeziv zločin u Zagrebu! Posle KRVAVOG napada, muškarac sebi presudio NOŽEM!
U Hrvatskoj je pronađeno telo Đurđice Alidine (42), koja je nestala u utorak u zagrebačkom Gornjem Vrapču.
Ubio ju je njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo, saznaje Jutarnji list.
Nakon prijave nestanka, policija je razgovarala sa članovima porodice.
Juče su hrvatski policajci došli na vrata stana u kojem je nestala žena živela sa porodicom.
U stanu je pronađeno telo supruga koji se ubio nožem.
Tokom pretresa stana, policija je pronašla papir sa tragovima, među kojima je bilo i selo u području Strmca Odranskog.
Policijske patrole sa psima tragačima uputile su se na lokaciju.
Telo 42-godišnjakinje pronađeno je su u žbunju, pored šumske staze, bilo je prekriveno lišćem.
Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesrećna žena zadavljena, a zatim u "pežou" prevezena na mesto gde je pronađena
Pored stana, policija je izvršila i uviđaj na licu mesta vozila parkiranog ispred zgrade, u čijem se prtljažniku nalazila velika plastična kesa.
Oba tela para prevezena su u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Policija nastavlja krivičnu istragu kako bi potvrdila svoje sumnje da se radi o ubistvu i samoubistvu.