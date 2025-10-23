Slušaj vest

U Hrvatskoj je pronađeno telo Đurđice Alidine (42), koja je nestala u utorak u zagrebačkom Gornjem Vrapču.

Ubio ju je njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo, saznaje Jutarnji list.

Nakon prijave nestanka, policija je razgovarala sa članovima porodice.

Juče su hrvatski policajci došli na vrata stana u kojem je nestala žena živela sa porodicom.

U stanu je pronađeno telo supruga koji se ubio nožem.

Tokom pretresa stana, policija je pronašla papir sa tragovima, među kojima je bilo i selo u području Strmca Odranskog.

Policijske patrole sa psima tragačima uputile su se na lokaciju.

shutterstock_2056552664.jpg
Ilustracija Foto: Shutterstock

Telo 42-godišnjakinje pronađeno je su u žbunju, pored šumske staze, bilo je prekriveno lišćem.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesrećna žena zadavljena, a zatim u "pežou" prevezena na mesto gde je pronađena

Pored stana, policija je izvršila i uviđaj na licu mesta vozila parkiranog ispred zgrade, u čijem se prtljažniku nalazila velika plastična kesa.

Oba tela para prevezena su u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Policija nastavlja krivičnu istragu kako bi potvrdila svoje sumnje da se radi o ubistvu i samoubistvu.

(Kurir.rs/Index/Preneo: P.V.)

Ne propustiteHrvatskaHOROR I U ZAGREBU: Tinejdžer napao člana porodice, poznato u kakvom je stanju izbodeni muškarac!
shutterstock-2190898745.jpg
HrvatskaMALTRETIRAO ŽENU GODINAMA, PA PUKAO ZBOG KROMPIRA! Nazivao je kravom, ponižavao, a posle poslednje svađe intervenisala i policija
screenshot-11.jpg
HrvatskaUŽASNO NASILJE KOD ZAGREBA: Vodio suprugu golu po selu da je pokaže kao preljubnicu, udario je i vikao joj da "prizna sve"
zagreb.jpg