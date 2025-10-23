Slušaj vest

U Hrvatskoj je pronađeno telo Đurđice Alidine (42), koja je nestala u utorak u zagrebačkom Gornjem Vrapču.

Ubio ju je njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo, saznaje Jutarnji list.

Nakon prijave nestanka, policija je razgovarala sa članovima porodice.

Juče su hrvatski policajci došli na vrata stana u kojem je nestala žena živela sa porodicom.

U stanu je pronađeno telo supruga koji se ubio nožem.

Tokom pretresa stana, policija je pronašla papir sa tragovima, među kojima je bilo i selo u području Strmca Odranskog.

Policijske patrole sa psima tragačima uputile su se na lokaciju.

Telo 42-godišnjakinje pronađeno je su u žbunju, pored šumske staze, bilo je prekriveno lišćem.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesrećna žena zadavljena, a zatim u "pežou" prevezena na mesto gde je pronađena

Pored stana, policija je izvršila i uviđaj na licu mesta vozila parkiranog ispred zgrade, u čijem se prtljažniku nalazila velika plastična kesa.

Oba tela para prevezena su u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.