Posle pucnjave do koje je došlo u sredu ujutro u Novom Zagrebu, uhapšen je Leon Lučić, bivši inspektor i glumac iz serije Krim Tim 2, ali i optuženi zbog iznude. Kako se saznaje, njega terete za pokušaj ubistva prijatelja D.M.

Tokom dana biće ispitan u ŽDO Velika Gorica, čim se odrade dve pretrage terena za koje su izdati nalozi. Policija uzima i snimke s nadzornih kamera koje su zabeležile njihov obračun i pucnjavu.

S obzirom na to za šta ga terete, za očekivati je da će županijsko državno tužilaštvo tražiti istražni zatvor.

Na snimcima se vidi da je bilo verbalnog sukoba, a posle toga pucnjava, pa je Lučić mirno odšetao u zgradu i sakrio se u stanu. Osim hitne pomoći, na teren su za tri minuta posle dojave stigli i policajci, potvrdio je ministar Davor Božinović.

Usledila je filmska akcija hapšenja. Na terenu se ubrzo pojavila specijalna, interventna i kriminalistička policija.

Ranjeni Mustafčić je van životne opasnosti, a Hitna ga je prevezla na Rebro. Kako se saznaje, oni su bivši prijatelji, a radi se o pripadniku obezbeđenja koji je radio u klubovima i za fudbalere.

Lučićeve komšije u Ulici Ede Murtića ulici nasuprot Muzeja savremene i dalje su u šoku.

- Viđali smo njih dvojicu zajedno, ali ko zna kakvi su tu problemi - prokomentarisao je jedan od komšija. Ranije je objavljeno i kako je Lučić nekoliko desetina minuta pre pucnjave bio u lokalnom kafiću.

- Leon je sedeo u lokalnom kafiću. Bio je normalan, ćutao je kao i inače - rekao je jedan od komšija iz kvarta.