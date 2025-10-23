Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Hrvatskoj, poginula je jedna osoba, dok su dve povređene i prevezene u Opštu bolnicu Virovitica, piše Večernji list.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Lozen u Virovitičko-podravskoj županiji, a u kojoj je jedna osoba poginula, a dve su povređene. Policija je dojavu o nesreći dobila danas u 9 sati.

Zbog obavljanja uviđaja, od 09:40 sati državni put broj 2 zatvoren je za sav saobraćaj, koji se preusmerava obilaznim pravcima.