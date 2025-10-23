OTKRIVENO KAKO JE UMRLA ĐURĐICA KOJA JE BILA NESTALA Policiju jedan papirić iz stana odveo do njenog tela: Jezivi detalji slučaja, muž se ubio nožem
Đurđica Alidini (42), čije je telo pronađeno juče u žbunju u području Strmca Odranskog, ugušena je, saopštila je zagrebačka policija nakon obdukcije.
Alidini je nestala preksinoć u zagrebačkom Gornjem Vrapču. Kasnije je otkriveno da ju je ubio njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo.
Policija je u saopštenju navela da se smrt žene tretira kao posledica krivičnog dela „Teško ubistvo ženske osobe“.
Ubio je ženu u stanu i odneo telo
Nakon prijave nestanka, policija je razgovarala sa članovima porodice. Juče su policajci došli na vrata stana u kojem je nestala žena živela sa porodicom. U stanu je pronađeno telo supruga koji se ubio nožem, objavio je danas Jutarnji list.
Prilikom pretresa stana, policija je pronašla papir sa beleškama, među kojima je bilo i selo u području Strmca Odranskog. Na lice mesta upućene su policijske patrole sa psima tragačima. Pronašli su telo žene u žbunju, pored šumske staze. Bilo je prekriveno lišćem.
Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesrećna žena zadavljena, a zatim prevezena do mesta gde je pronađena u Pežou. Pored stana, policija je obavila i uviđaj i u vozilu parkiranom ispred zgrade, koje je u prtljažniku imalo veliku plastičnu kesu.
Tela prevezena u Zavod za sudsku medicinu
Zagrebačka policija je ranije danas saopštila povodom ubistva:
Policija otkrila detalje
„Juče, 22. oktobra, oko 14:40 časova, 41-godišnji muškarac je izvršio samoubistvo u stanu u oblasti Susedgrad. Istovremeno, policija je sprovodila intenzivnu potragu za nestalom osobom, čiji je nestanak prijavljen dan ranije.
Tokom kriminalističke istrage, okolnosti samoubistva muškarca usmerile su policijske aktivnosti u novom pravcu. Prema prikupljenim informacijama, juče uveče u mestu Odranski Strmec, u šumskom području, pronađeno je telo ženske osobe, za koju se sumnja da je nestali član porodice muškarca koji je izvršio samoubistvo.
Kurir.rs/Index/Jutarnji list