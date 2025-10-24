Slušaj vest

Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla sinoć i jutros zbog nevremena koje je pogodilo grad.

Ukupno je tokom noći zabeleženo 66 intervencija na raznim lokacijama.

Najviše posla je obavljeno sa uklanjanjem palog drveća - ukupno 53 intervencije. Vatrogasci su intervenisali i u šest slučajeva uklanjanja lima i ograda koje je vetar otkinuo ili oštetio.

Zbog obilnih padavina zabeležena su i ispumpavanja vode iz podruma i dvorišta, dok su se dve intervencije odnosile na uklanjanje zaštitnih ograda sa puteva. Zabeležen je i jedan slučaj uklanjanja električnog stuba.

Iz Javne vatrogasne službe Zagreba kažu da su sve ekipe bile na terenu tokom cele noći i da se situacija postepeno smiruje, ali upozoravaju građane na oprez zbog moguće zaostale štete i polomljenih grana.

Pored Zagreba, problema je bilo i na severu i istoku zemlje.

Pogledajte šta se desilo u Sisku

Rano jutros, nešto posle 5 časova, vatrogasci su intervenisali u Gornjem Komarevu kod Siska zbog drveta koje je palo i blokiralo jednu stranu puta.

Na lice mesta izašli su članovi Javne vatrogasne jedinice Sisak i Dobrovoljne vatrogasne jedinice Mladost Sisak sa ukupno dva vozila i šest vatrogasaca.

Drvo je uklonjeno, a saobraćaj je vraćen u normalu ubrzo posle 7:20 časova. Niko nije povređen niti je pričinjena veća šteta tokom intervencije.

U Međimurju je vetar lomio grane i obarao drveće

Olujni vetar je pogodio i Međimurje, a posebno Čakovec, gde su zabeleženi jaki udari vetra koji su lomili grane i obarali drveće. U parku čakovečke bolnice, vetar je tokom noći iščupao veliko drvo. Srećom, drvo je palo na travnatu površinu i nije izazvalo veću materijalnu štetu na klupama ili javnoj rasveti.

„Samo pogledajte koliko je to drvo veliko, a vetar ga je bukvalno iščupao iz korena“, komentarisao je svedok.

Građanima se savetuje da budu oprezni zbog klizišta i zaostalih grana, a komunalne službe će uskoro ukloniti palo drvo.

Olujno vreme i u Slavoniji

Prema podacima DHMZ-a, nevreme je pogodilo Slavoniju oko ponoći. Najjači udar vetra zabeležen je oko 2 sata ujutru na mernoj stanici Osijek-Čepin, gde je dostigao brzinu od oko 90 km/h. Ukupno je za 24 sata palo 9,4 litra kiše po kvadratnom metru.

Nevreme je izazvalo brojne nestanke struje u Osiječko-baranjskoj županiji, a Županijski centar je javio da je bez struje ostalo skoro 5.000 domaćinstava.

Vatrogasci su takođe imali pune ruke posla. U Gorjanima su gasili požar niskog žbunja, u Budimcima požar žive ograde, a u Bokšiću požar kukuruznog polja. U Belom Manastiru su intervenisali zbog curenja vode u stanu nakon što je vetar otkrio krov zgrade. Takođe su uklanjali brojna oborena stabla sa puteva.

Na udaru i primorje

Zbog veoma obilnih kiša, neke ulice u Rijeci su bile poplavljene, tokom dana bile su bujne kiše na gradskim ulicama, a oborena su i stabla. U Rovinju je za 24 sata palo 130,6 mm kiše po kvadratnom metru, što je rekordna količina za područje Rovinja ove godine i među najvišim zabeleženim u Istri, a obilna kiša je izazvala izbijanje vode iz šahtova u nekim delovima grada.

U nedelju se očekuju jače padavine, posebno na moru, a lokalno su moguće i grmljavine. Vetar će biti umeren do jak južni. Jutra će biti toplija, ali će dnevne temperature, posebno na kopnu, biti u padu.