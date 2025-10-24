MORALI DA SE UKLJUČE AUSTRALIJA I EUROPOL KOLIKO JE OPASNA SITUACIJA!

Policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske i Službe informatičke bezbednosti Direktorijata policije, u saradnji s policijom Australije (Argos - Child Abuse and Sexual Crime Group, Crime and Intelligence Command - Queensland Police Service) i Europolom(AP TWINS) sproveli su opsežno i zahtevno kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece, izvestili su iz policije.

Utvrđene okolnosti i krivična dela

Utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni muškarac na području županije na zapadu Hrvatske, tokom dužeg vremenskog razdoblja polno zlostavljao mlađe žensko dete, kojem je prethodno učinio dostupnim sadržaje seksualnog zlostavljanja dece pa ga je višestruko polno uznemiravao.

Takođe se sumnjiči da je putem internet platformi i aplikacija za razmenu poruka kreirao, pohranjivao, delio i administrirao sadržaje koji prikazuju polno zlostavljanje dece.

U nastavku kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičeni 29-godišnjak počinio još pet krivičnih dela - četiri krivična dela - Iskorišćavanje dece za pornografiju i jedno krivično delo Povreda privatnosti deteta.

Organizovanje grupe na aplikacijama s E2E enkripcijom



Utvrđena je osnovana sumnja da je počinilac putem aplikacija s end-to-end (E2E) enkripcijom organizovao i upravljao grupom s više od 250 članova iz različitih zemalja, koji su međusobno razmenjivali materijale seksualnog zlostavljanja dece, svestan da se radi o sadržaju seksualnog zlostavljanja dece i sa direktnom namerom da se takav sadržaj deli i pregledava unutar navedene grupe.

Pretragom uređaja i medija za pohranu digitalnih podataka, pronađeno je više od 250 fotografija i videozapisa koji prikazuju polno zlostavljanje dece, a komunikacijom putem društvenih mreža i chat aplikacija koje omogućuju trenutne anonimne onlajn video komunikacije, ostvario je kontakt seksualno eksplicitnog karaktera s najmanje 20 žrtava u Hrvatskoj i 10-ak žrtava iz drugih država.

Zlostavljanje čak i tokom nastave



Tokom komunikacije, osumnjičeni je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, prikazivao im svoj polni organ tokom video kontakta, celokupnu komunikaciju sa žrtvama snimao i pohranjivao na svoj računar bez njihovog znanja.

Policija je tokom analize svih zlostavljajućih sadržaja potvrdila da se komunikacija između žrtava i počinitelja odvijala u prostorima porodičnih kuća ili stanova gde deca prebivaju, u vreme kada su roditelji bili prisutni u kući pa čak i u istoj prostoriji.

Neka deca su s počiniteljem komunicirala putem direktnog video prenosa čak i tokom nastave u školi.

Brza identifikacija počinitelja zahvaljujući međunarodnoj saradnji



Brzom reakcijom policije, u saradnji s međunarodnim partnerima, identifikovano je dete žrtva s područja Republike Hrvatske pa mu je odmah pružena zaštita i uključena stručna pomoć

Kriminalističko istraživanje pokrenuto je nakon što je australijska policija detektovala osobu koja je putem mrežne platforme za deljenje slika delila materijale seksualnog zlostavljanja dece (CSAM) i administrirala i osnovala grupu na aplikaciji za komunikaciju s E2E enkripcijom.

Učesnici te grupe, u kojoj je u trenutku lociranja bilo više od 250 članova iz različitih zemalja, razmenjivali su sadržaje koji prikazuju teško seksualno zlostavljanje dece.

Počinitelj je s područja zapadne Hrvatske



Australijska policija, putem Europola, dostavila je hrvatskoj policiji podatke koji su upućivali na to da je počinitelj verovatno iz Hrvatske i u direktnom kontaktu s detetom žrtvom. Policija je u roku od nekoliko dana od primanja informacija identifikovala osumnjičenog i započela intenzivne istrage.

Istovremeno su putem Europola primljene i vesti Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC, SAD) prema kojima je korisnik chat aplikacije s IP adresnog područja Hrvatske distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja dece.

Daljim istraživanjem potvrđeno je da se radi o istoj osobi, 29-godišnjem počinitelju s područja zapadne Hrvatske. Kriminalističko istraživanje i dalje je u toku radi identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja digitalnih dokaza.

Apel javnosti i preventivna poruka



Policija još jednom poziva roditelje i staraoce da razgovaraju s decom o njihovim aktivnostima na internetu, da nadziru s kim i kako komuniciraju i da svaku sumnju na zloupotrebu ili neprikladnu komunikaciju odmah prijave policiji ili putem stranice Red Button.