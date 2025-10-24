Slušaj vest

"Dozvolili smo koncert na Hipodromu u dobroj veri, ali hiljade ljudi tamo su uzvikivale ustaški pozdrav“, rekao je Tomašević.

Dodao je da je i Tompsonov tim tražio drugi datum za koncert 28. decembra u Areni, ali da se on neće održati.

- Videli ste juče informaciju da je Tompsonov menadžment najavio da će se koncert održati u Zagrebačkoj areni. Koncert je 27. decembra. Tompsonov tim je još u martu ove godine, nekoliko meseci pre koncerta na Hipodromu, potpisao ugovor o zakupu za taj datum.

Tomislav Tomašević Foto: Beta Lana Slivar Dominic

- Posle koncerta, na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića, gde nije bilo kontroverznog ustaškog pozdrava, mi smo u dobroj veri dozvolili koncert na Hipodromu, i tamo su hiljade ljudi uzvikivale taj neustavni pozdrav. Ustavni sud je više puta potvrdio da je to bio neustavni pozdrav. Takođe bih želeo da podsetim da se uoči koncerta pevalo ustaško pozdravljanje koje policija nije uspela da spreči, a kao odgovor na kritike o nečinjenju policije, nadležne institucije su okrivile gradske vlasti za dozvolu koncerta. Podsećam da su neki pojedinci takođe izgovorili taj pozdrav na javnoj televiziji, uprkos tome, niži sud ih je oslobodio odgovornosti i opravdao veliko uzbuđenje oko koncerta - rekao je Tomašević.

Takođe je izjavio da je Tompsonov tim zatražio drugi datum za koncert 28. decembra u Areni.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

- Mogu reći da će se koncert 27. decembra održati jer je ugovor potpisan i na snazi je, a ponavljam da je potpisan u martu. Međutim, koncert 28. decembra se neće održati u Areni Zagreb, nijedan koncert nije potpisan za taj datum. Ako se na koncertu bude koristio ustaški pozdrav, neće biti Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća ili gradske institucije u Zagrebu. O tome smo se konsultovali i sa koalicionim partnerom i oni se slažu sa ovim stavom. U narednim nedeljama, zajedno sa Skupštinom, utvrdićemo pravila koja će se primenjivati na sve izvođače i organizatore, i propisati neprihvatljivost tog ustaškog i neustavnog pozdrava, ustaških simbola ili bilo kakvog poziva na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili događajima koji se održavaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća ili institucije u Zagrebu.