Hrvatski sabor je danas većinom poslaničkih glasova odlučio da nakon 17 godina vrati obavezno služenje vojnog roka u trajanju od dva meseca, a prvi vojnici se u kasrnama u Kninu, Slunju i Požegi očekuju početkom iduće godine.

Iz MORH-a je saopšteno da se na godišnjem nivou planira pozivanje oko 4.000 regruta raspoređenih u pet naraštaja.

Pre obuke regruti će prolaziti zdravstveni pregled.

Obveznici mogu biti upućeni na osposobljavanje ili dobiti odlaganje ove obaveze propisane zakonom do kraja 29. godine života ili, pak, biti oslobođen obaveze pod uslovima i na način propisan zakonom.

Osobama koje zbog verskih ili moralnih nazora ne žele da učestvuju u vojničkim dužnostima biće dopušten prigovor savesti, a temeljnu vojnu obuku od tri meseca odradiće u civilnoj zaštiti ili u lokalnim jedinicama u trajanju od četiri meseca.

Tokom vojnog osposbljavanja, obveznici će primati naknadu u iznosu 1.100 evra mesečno, a obuka će se upisivati u radni staž, dok će za civilnu službu naknada biti manja, a koliko će iznositi urediće se uredbom.

Žene ne podležu vojnoj obavezi, ali mogu dobrovoljno pohađati osnovno vojno osposobljavanje, što je jedan od uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu, i služiti u rezervnom sastavu.

U slučaju neodazivanja izdaje se nalog policiji, a predviđeno je i novčane kažnjavanje od 250 do 1320 evra.