Slušaj vest

Ne mogu da verujem da se tako nešto dogodilo. Prvo, da je to uradila jedna žena, a onda i da niko nije reagovao dok sam molila ljude da mi pomognu – priča Mirna L. B., majka iz Zagreba koja je preključe u tramvaju broj 12 svedočila bizarnom prizoru.

Prema njenim rečima, dok se vozila kratkom rutom od Petrove crkve do Kvaternikovog trga, putnica u šezdesetim godinama je oko 20 sati okrenula mobilni telefon i počela da fotografiše njenog sina.

– Prvo sam pomislila da sam luda, ali onda sam u staklu videla kako slike lica mog deteta šalje nekome putem aplikacije Telegram. I to ne jednu, nego tri! – opisuje u šoku.

„Ne verujem joj ništa“

Nakon što je to videla, Mirna je pitala ženu s mobilnim šta radi i zašto slike njenog sina šalje ko zna kome, a uspela je čak i da je fotografiše.

– Rekla mi je da slike šalje svojoj ćerki koja voli decu, ali ne verujem joj ništa. Pa ne može niko tek tako bez dozvole roditelja da slika decu. Onda sam počela da vičem da izađemo na stanici i da zovem policiju, ali mi niko nije pomogao da je zadržimo – ogorčena je majka, koja dodaje da se sve odigralo u tramvaju punom putnika.

Na kraju su obe izašle na Kvatriću. Mirna kaže da je pokušala da je zadrži za rukav kako ne bi pobegla, ali nije uspela jer je u rukama držala i svoje dete. Vikala je, tvrdi, i na stanici ljudima da joj priteknu u pomoć i da zaustave ženu koja je bežala. Međutim, ni tamo se niko od prolaznika nije obazirao.

– Pojavili su se jedino konobari iz Vinceka koji su čuli moje vikanje, a žena iz tramvaja je tada već nestala. Bila sam toliko uznemirena da sam prvo slučajno pozvala broj hitne pomoći, a ne policije – ističe.

Žena radi u obližnjoj pekari?

Policijske službenike, tvrdi, čekala je 45 minuta. Kada su napokon došli, uzeli su njenu izjavu i podatke, ponudili joj prevoz do kuće, a onda rekli da će „pročešljati Kvatrić“.

– Nakon toga više nisam dobila nikakve informacije. Kako sam fotografiju žene iz tramvaja objavila kao upozorenje ostalim roditeljima u Facebook grupama, verovatno i meni preti kazna. Ali, briga me, jer ovakvo ponašanje zaista nije prihvatljivo – poručila je Mirna, kojoj se nekoliko osoba javilo u inbox s informacijom da ta žena radi u pekari u blizini stanice gde je ušla u tramvaj.

Policajci su potvrdili da su 22. oktobra policijski službenici IV. policijske stanice (Maksimir) intervenisali na Kvaternikovom trgu oko 20 sati, povodom dojave o fotografisanju deteta u tramvaju.