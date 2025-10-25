Slušaj vest

Na kružnom toku Bosutske i Drinske ulice kao i Vinkovačke ceste u Osijeku juče u 18:15 sati došlo je do saobraćajne nesreće kada je vozač automobilom udario ženu pešaka, koja je od posledica zadobijenih povreda preminula u osječkoj bolnici.

- Uviđajem stanice saobraćajne policije Osijek utvrđeno je da se nesreća dogodila kada je 35-godišnjak, upravljajući svojim automobilom osječkih registracionih oznaka, izlaskom iz kružnog toka Vinkovačke ceste i Bosutske i Drinske ulice, na obeleženom pešačkom prelazu kolovoza Vinkovačke ceste severno od kružnog toka nije zaustavio svoje vozilo na vreme kako bi propustio pešake. Tom prilikom je prednjim levim delom vozila udario 73-godišnju ženu iz Osijeka, koja se kretala pešačkim prelazom u smeru istok-zapad, a koja je od siline udara vozila u telo pala na kolovoz - objavila je osječka policija.

Žena je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gde je u Klinici za hirurgiju preminula usled zadobijenih povreda u saobraćajnoj nesreći. Vozač je na mestu događaja alkotestiran i test je bio negativan.