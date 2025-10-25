Slušaj vest

Oni su reagovali na reči gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, gde navodi kako će on Tompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. decembra 2025. godine.

Navode da podsećaju javnost na nekoliko važnih "činjenica".

- Marko Perković Tompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pesmu. Njegov muzički opus temelji se isključivo na autorskim delima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i veri, te su sve njegove pesme legalne i legitimne. Ako gradonačelnik misli na pesmu "Bojna Čavoglave", u kojoj se nalazi stih "Za dom spremni", važno je podsetiti da je ta pesma nastala u vreme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i odbrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu deo istorijske i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svetskog rata - navodi se u sramnom saopštenju.

Podsećaju kako je pesma "Bojna Čavoglave" već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravosnažno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu. Time je, kako kažu, potvrđeno da njeno izvođenje nije protivzakonito niti protivustavno.

- Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili "ustaše", a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je odbranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov lični problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih suseda. Tompson peva svoje pesme koje su odobrene, službeno registrovane i javno izvođene već gotovo tri dedecenije. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila - dodaju.

Podsećaju da su koncerti Marka Perkovića Tompsona uvek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. decembra u Areni Zagreb, kao i na drugim mestima gde nastupa.

- Umesto podela među građanima i vređanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje nezavisne Hrvatske. Tompson će i dalje pevati svoje pesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a niko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće sprečiti - kazali su.

Podsetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Tompsona u Areni s podužom objavom. Potvrdio je kako je koncert 27. decembra 'siguran', ali i kako je Tompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno.

- Tompsonov menadžment je juče objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. decembra. Ugovor za zakup Arene je Tompsonov menadžment potpisao u martu ove godine, nekoliko meseci pre koncerta na Hipodromu - naveo je u uvodu Tomašević.

Potom je pričao o spornom ustaškom pozdravu...

- Posle koncerta, na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića, gde nije bilo kontroverznog ustaškog pozdrava, mi smo u dobroj veri dozvolili koncert na Hipodromu, i tamo su hiljade ljudi uzvikivale taj neustavni pozdrav. Ustavni sud je više puta potvrdio da je to bio neustavni pozdrav. Takođe bih želeo da podsetim da se uoči koncerta pevalo ustaško pozdravljanje koje policija nije uspela da spreči, a kao odgovor na kritike o nečinjenju policije, nadležne institucije su okrivile gradske vlasti za dozvolu koncerta. Podsećam da su neki pojedinci takođe izgovorili taj pozdrav na javnoj televiziji, uprkos tome, niži sud ih je oslobodio odgovornosti i opravdao veliko uzbuđenje oko koncerta - rekao je Tomašević.

Takođe je izjavio da je Tompsonov tim zatražio drugi datum za koncert 28. decembra u Areni.

- Mogu reći da će se koncert 27. decembra održati jer je ugovor potpisan i na snazi je, a ponavljam da je potpisan u martu. Međutim, koncert 28. decembra se neće održati u Areni Zagreb, nijedan koncert nije potpisan za taj datum. Ako se na koncertu bude koristio ustaški pozdrav, neće biti Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća ili gradske institucije u Zagrebu. O tome smo se konsultovali i sa koalicionim partnerom i oni se slažu sa ovim stavom. U narednim nedeljama, zajedno sa Skupštinom, utvrdićemo pravila koja će se primenjivati na sve izvođače i organizatore, i propisati neprihvatljivost tog ustaškog i neustavnog pozdrava, ustaških simbola ili bilo kakvog poziva na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili događajima koji se održavaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća ili institucije u Zagrebu.