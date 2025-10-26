Uviđaj i kriminalističko istraživanje su u toku, a više o motivima zločina biće poznato po njihovom završetku.
TEŽAK ZLOČIN U ČETVRTI VRAPČE
HOROR U ZAGREBU! Dvojica muškaraca se OPIJALA u stanu, a onda jedan pretukao i ubio drugog!
U Zagrebuse u nedelju rano ujutro dogodilo ubistvo, javila je zagrebačka policija. Kako je izvestila policija, ubistvo se dogodilo u kući na adresi Lipički put u četvrti Vrapče, posle zajedničkog konzumiranja alkohola.
Muškarac (43) je usmrtio muškarca (40) najverovatnije upotrebom fizičke sile. Uviđaj i kriminalističko istraživanje su u toku, a više o motivima zločina biće poznato po njihovom završetku.
