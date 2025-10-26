Slušaj vest

U pitanju su Vanesa Mladar (12) i Nikol Cvitan (15).

Prvo je nestala devojčica Vanesa, ali policija veruje da je njihov nestanak povezan. Vanesa Mladar je poslednji put viđena 24. oktobra u Kaštelima. Rođena je 2013. godine, visoka je 167 centimetara. Oči i kosa su joj boje kestena. U vreme nestanka, bila je obučena u belu majicu, ružičastu trenerku i bež Adidas patike.

Nikol Cvitan je takođe poslednji put viđena 24. oktobra u Kaštelima. Rođena je 2010. godine, visoka je 160 centimetara. Kosa joj je crna, a oči kestenjaste. U vreme nestanka, bila je obučena u crnu majicu dugih rukava, svetle farmerke i bež Adidas patike.

U međuvremenu je najavljen i nestanak 17-godišnjeg Marina Pense, a policija njegov nestanak ne povezuje sa nestankom dve devojčice, piše portal Grada Kaštela. Marin Pensa je poslednji put viđen 25. oktobra u Kaštelima. Rođen je 2008. godine. Visok je 197 centimetara. Ima smeđu kosu i plave oči.

Policija moli sve građane Hrvatske za pomoć.