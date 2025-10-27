PRIJATELJI UBIJENE ĐURĐICE SKUPLJAJU NOVAC ZA SAHRANU: Muž je ugušio, pa presudio sebi, sin od 15 godina ostao sam! "U jednom danu izgubio oba roditelja"
Nju je ugušio njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo.
- Dragi prijatelji, svi smo svedoci velike tragedije koja je zadesila porodicu naše drage Đurđice. Petnaestogodišnje dete je u jednom danu izgubilo oba roditelja. Finansijska situacija ove porodice je sada veoma nezavidna, a toliko toga je palo na njihova pleća.
Potrebno je kupiti grob i dostojanstveno ispratiti našu Đurđicu na večni počinak, jer je to zaslužila, a takođe i osigurati da njen voljeni sin nastavi školovanje i sve što mu je potrebno da nastavi život - napisala je venčana kuma prošle nedelje žrtve femicida, Đurđice Alidine (42), koju je ubio suprug Senad, a zatim izvršio samoubistvo.
Verni prijatelji, potreseni gubitkom drage prijateljice, ali i zabrinuti kako će je porodica sahraniti i za finansijsku brigu o njenom sinu školskog uzrasta, zamolili su sve koji to mogu da priušte da pomognu "koliko mogu i žele", uplatom na bankovni račun njene majke.
- I najmanja pomoć mnogo znači ovoj porodici. Molimo vas, ujedinimo se i prikupimo novac za dostojanstvenu sahranu naše Đurđice i osigurajmo da naš sin nastavi školovanje.
Poslednji oproštaj za Đurđicu Alidinu biće održan u četvrtak, 30. oktobra na groblju u Gornjem Vrapču, sa početkom u 13 časova.
