Nju je ugušio njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo.

- Dragi prijatelji, svi smo svedoci velike tragedije koja je zadesila porodicu naše drage Đurđice. Petnaestogodišnje dete je u jednom danu izgubilo oba roditelja. Finansijska situacija ove porodice je sada veoma nezavidna, a toliko toga je palo na njihova pleća.

Potrebno je kupiti grob i dostojanstveno ispratiti našu Đurđicu na večni počinak, jer je to zaslužila, a takođe i osigurati da njen voljeni sin nastavi školovanje i sve što mu je potrebno da nastavi život - napisala je venčana kuma prošle nedelje žrtve femicida, Đurđice Alidine (42), koju je ubio suprug Senad, a zatim izvršio samoubistvo.

Verni prijatelji, potreseni gubitkom drage prijateljice, ali i zabrinuti kako će je porodica sahraniti i za finansijsku brigu o njenom sinu školskog uzrasta, zamolili su sve koji to mogu da priušte da pomognu "koliko mogu i žele", uplatom na bankovni račun njene majke.

- I najmanja pomoć mnogo znači ovoj porodici. Molimo vas, ujedinimo se i prikupimo novac za dostojanstvenu sahranu naše Đurđice i osigurajmo da naš sin nastavi školovanje.

Poslednji oproštaj za Đurđicu Alidinu biće održan u četvrtak, 30. oktobra na groblju u Gornjem Vrapču, sa početkom u 13 časova.