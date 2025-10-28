Slušaj vest

Granično područje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske poslednjih godina postalo je mesto brojnih kazni i prijava zbog nepoštovanja propisa o unošenju hrane i biljnih proizvoda. Jedan od najzanimljivijih primera odnosi se na kupus.

Naime, kako navodi Carinska uprava Republike Hrvatske, unos bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz trećih zemalja, među kojima je i BiH, podleže strogim fitosanitarnim pravilima Evropske unije.

Stroga pravila za unos povrća preko granice

Prema tim propisima, određene vrste bilja i povrća mogu se unositi u Hrvatsku samo uz fitosanitarni sertifikat, dok je za neke vrste unos potpuno zabranjen. Kršenje ovih pravila može dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i do zaplene robe.

Jedan takav slučaj zabeležen je na graničnom prelazu Izačić, gde je putnik kažnjen sa oko 700 evra zbog pokušaja unosa 15 kilograma svežeg kupusa bez potrebne dokumentacije.

Iako se kupus na prvi pogled čini bezazlenom i uobičajenom namirnicom, iz fitosanitarne perspektive on spada u biljne proizvode iz trećih zemalja i podleže posebnim pravilima.

U praksi, carinski službenici često sumnjaju da veće količine povrća, poput „kupusa za zimnicu“, ne predstavljaju isključivo ličnu potrošnju, već mogu biti namenjene preprodaji. To automatski pojačava nadzor i rizik od kazni.