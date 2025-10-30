Slušaj vest

Zbog sumnje na pokušaj sajber napada, Zagrebački električni tramvaj (ZET) je danas u prepodnevnim satima preventivno izolovao svoj informacioni sistem, saopštili su iz Grada Zagreba.

Kako navode, pokrenuti su bezbednosni protokoli radi zaštite sistema, a u saradnji s nadležnim telima i spoljnim stručnjacima sprovodi se detaljna procena i analiza stanja.

Uprkos ovom potezu, javnim prevozom u Zagrebu, tramvajima i autobusima, saobraća se bez poteškoća.

Međutim, zbog privremene izolacije sistema, van funkcije su prodajna mesta ZET-a, kao i šalteri prodaje na Sljemenskoj žičari. Takođe, privremeno je nedostupna mogućnost plaćanja prevozne usluge putem aplikacije MojZET kao i korišćenje web portala moj.zet.hr.

Iz ZET-a ističu da su vrednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje u funkciji, a putnici mogu kupiti papirnate karte kod vozača ili na kioscima ugovornih partnera.

- O rezultatima analize i daljim koracima pravovremeno ćemo obaveštavati javnost - poručili su iz ZET-a.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

