Srpsko narodno vijeće (SNV) je danas objavilo da će podneti krivičnu prijavu protiv Igora Vukića i drugih učesnika okruglog stola u Hrvatskom saboru zbog javnog odobravanja i umanjivanja zločina počinjenih u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac, gde su negirane žrtve i zločini režima NDH.

Predsednik SNV Milorad Pupovac rekao je da će prijava biti podneta po članu 325. Krivičnog zakona, koji propisuje kaznu za javno odobravanje, poricanje ili značajno umanjivanje genocida i zločina protiv čovečnosti.

Hrvatski sajt 24 sata prenosi da je Pupovac rekao da "nema mnogo smisla upuštati se u diskusiju sa ljudima koji imaju samo jedan cilj, da istraju u kampanji umanjivanja žrtava zločina kvislinškog i zločinačkog ustaškog režima Nezavisne Države Hrvatske, ili da ih potpuno negiraju".

- Počev od danas, pripremaćemo tužbu protiv Igora Vukića i drugih. Njihova misija je da umanje žrtve zločina kvislinške i zločinačke Nezavisne Države Hrvatske - rekao je Pupovac, upozoravajući da "rehabilitacijom NDH pokušavaju da promene ustavni luk Republike Hrvatske".

Milorad Pupovac Foto: Beta Hina Damir Sencar

SNV je pozvala Ustavni sud da zaštiti ustavni poredak i vrednosti na kojima počiva hrvatska država, rekavši da se „negiranjem žrtava Jasenovca i karaktera NDH otvara prostor za najopasnije oblike istorijskog revizionizma“.

- Ako se ovo nastavi i bude prihvaćeno ovako, uprkos nekim ljudima koji misle drugačije, Hrvatska, ne samo Srbi u Hrvatskoj, oni malobrojni koji su ostali, neće imati budućnost. Jevreji koji ostanu neće imati budućnost, ali ni Hrvatska neće imati budućnost. Kao što je nije imala ni NDH - rekao je Pupovac.

1/13 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

On je naveo da je tokom NDH ubijeno ili poslato u nemačke logore i tamo umrlo preko 77 odsto jevrejskog stanovništva, preko 30 odsto romskog stanovništva i ogroman broj Srba u Hrvatskoj, koji su, prema njihovim pokazateljima, najbrojnije žrtve slovenskog dela stanovništva u NDH i procentualno i apsolutnim brojem.

Poslanica SDSS Dragana Jeckov ocenila je da je održavanje okruglog stola u Saboru "sramota i šamar svakom građaninu Hrvatske", rekavši da su prostorije parlamenta postale mesta "za promociju i zagovaranje poricanja ustaških zločina".

- Zabrinuta sam za budućnost Srba u Hrvatskoj i pitam se šta je sledeće, možda rasni zakon u poslaničkim klupama? - rekla je Jeckov.