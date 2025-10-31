Slušaj vest

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je u zvaničnoj poseti Svetoj Stolici. Zajedno sa suprugom Sanjom Musić Milanović u privatnu audijenciju primio ih je papa Lav XIV.

Milanović je papi darovao Misal, prvu hrvatsku štampanu knjigu i pozvao ga u Hrvatsku, prenosi HRT.

Milanović: S papom nije bilo reči o politici

- Na susretu s papom nije bilo reči o politici nimalo. Migranti su tema kojom se papa bavi. Razgovor je bio ugodan - izjavio je Milanović nakon susreta s Lavom XIV.

Potvrdio je da je papu pozvao u Hrvatsku. Uručen mu je formalni poziv i reagovao je dobro, rekao je Milanović i dodao: "Mislim da će doći u Hrvatsku". Na dodatno pitanje novinara rekao je: "To temeljim na proceni, nemojte biti razočarani ako ne dođe".

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović u poseti Vatikanu kod pape Lava XIV. Pozvao je papu da poseti Hrvatsku. Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA

Na pitanje razlikuje li se Lav XIV od svojih prethodnika rekao je: "Zasad mi se čini da je ovo papa koji se neće baviti politikom na način na koji su to ponekad znali da rade njegovi prethodnici. To ne smatram pogrešnim, ali mislim da je on drukčiji i da se neće dati da se uvlači u to".

Na pitanje novinara o beatifikaciji kardinala Alojzija Stepinca Milanović je odgovorio: "To je interna stvar Crkve, koncept svetosti je nešto u šta se ja nimalo ne razumem i o tome ne mogu da govorim".

Papa Lav XIV Foto: Youtube/ABS-CBN News

Poklon papi je prva hrvatska štampana knjiga


Hrvatski predsednik je Lavu XIV poklonio Misal po zakonu rimskog dvora iz 1483. godine, prvu hrvatsku štampanu knjigu koja je objavljena samo 28 godina posle prve evropske štampane knjige, Gutenbergove Biblije.

Ta je inkunabula prva evropska knjiga koja nije štampana latiničnim slovima, na uglastoj glagoljici i na hrvatskom jeziku.

Datum njene štampe, 22. februar, proglašen je i Danom Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Za­grebu, a i za logotip te institucije izabrano je slovo uglaste glagoljice "Iže" preuzeto upravo iz Misala.

Papa Lav XIV na misi pozvao na donacije Vatikanu Foto: ANGELO CARCONI/ANSA

Milanović se sastao s državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pijetrom Parolinom s kojim je razgovarao o stanju u regiji i položaju Hrvata u BiH.

Milanović će posetiti i Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima gde će se sastati s hrvatskim studentima katoličkih fakulteta u Rimu.

Milanović je tokom prvog predsedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i tamo se sastao s papom Franjom. Tada ga je pozvao u posetu Hrvatskoj, ali to se nije dogodilo.

(Kurir.rs/Index.hr/HRT/Preneo: V.M.)

