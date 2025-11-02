HRVATI SE SVETE I MRTVIMA: Počelo rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu, ratnom komandantu Borova sela
Do rušenja mauzoleja je došlo nakon što su u saboru usvojene izmene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju tobožnju "agresiju na Republiku Hrvatsku".
Vukašin Šoškoćanin bio je ratni komandant Srba u Hrvatskoj. Bio je predsednik mesne zajednice i komandant odbrane Borova Sela tokom rata u Hrvatskoj.
Rođen je 24. juna 1958. godine u Borovom Selu od oca Milana i majke Ljubice koji su pored njega imali još dva sina, Radovana i Dušana. Postao je član Srpske demokratske stranke 1990. godine. Pre rata radio je kao veterinarski tehničar u Vukovaru.
Okolnosti njegove smrti su još uvek u velikoj meri nejasne. Oko 10:30 časova pre podne 15. maja 1991. godine, dok se vraćao iz posete izbegličkom kampu u Vojvodini, udavio se u Dunavu u "brodskoj nesreći".
Nakon njegove smrti, osnovna škola u Borovu Selu je dobila ime po njemu. Posthumno je odlikovan zvanjem Narodnog junaka u Belom Manastiru 25. septembra 1991.