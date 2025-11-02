Slušaj vest

Ronioci Damir Srzić i Bojan Runtić pronašli su u Bračkom kanalu gotovo potpuno očuvan nemački desantni brod potopljen 1944. godine u savezničkom bombardovanju. Na brodu su ostali mitraljezi, kacige i lični predmeti vojnika...

Ronioci su oduvek gonjeni željom da pronađu nešto što još niko nije. Damiru Srziću i Bojanu Runtiću, koji su na lokaciju krenuli tragom priča starih ribara, to je pošlo za rukom još jednom.

– Kad smo našli prve konture, nismo znali da li je to kamen ili brod. Kad sam se spustio na njega, to je bio predivan doživljaj – ispričao je Bojan Runtić, profesionalni ronilac.

Nemački brod iz Drugog svetskog rata

– Do sada je ovo područje bilo poznato kao „zadivak“, kako kažu ribari. Znalo se da nešto ima, ali nije se znalo šta tačno. Sad znamo, i zato smo želeli ovo da podelimo sa javnošću, da se vidi kako to izgleda posle 80 godina – rekao je Damir Srzić, profesionalni ronilac.

Znali su da je na tom području ukupno pet nemačkih brodova potopljenih u savezničkom bombardovanju. Za još dva znaju približne lokacije, ali je teško tačno utvrditi položaj – baš kao i u ovom slučaju.

– Iz trećeg pokušaja brod smo u Bračkom kanalu locirali na dubini od 30 do 60 metara. Fizički smo ga potvrdili, a prema vojnim podacima, reč je o brodu koji je stradao u savezničkom bombardovanju, uništenom prilikom povlačenja Nemaca u septembru 1944. – pojasnio je Srzić.

Foto: Shutterstock

Potpuno očuvan brod na dnu mora

Najviše ih je impresioniralo to što je nemački desantni brod, dug oko 20, a širok 5 do 6 metara, gotovo potpuno očuvan.

– Na njemu su mitraljezi, sanduci, kacige, nemački prsluci za spasavanje, sidra, kompas – sve je na svom mestu. Bio je to prelep doživljaj – rekao je Runtić.

– Brod je impresivan jer je kompletan. Tokom zarona nas je bilo troje, vidljivost je bila vrlo dobra s obzirom na dubinu. Na trupu se vide rupe, verovatno od savezničkih bombi, a oko njega ima dosta razbacane opreme. Bilo je posebno uzeti u ruke nešto što osam decenija niko nije dotakao – dodao je Srzić.

Trenutak koji je zaustavio vreme

Dok su ronili oko broda i snimali ga, činilo se kao da je na trenutak ponovo zaplovio površinom.

– Vi se tu susrećete s tim trenutkom kad se napad dogodio. Dole se nalazi porcija iz koje je nemački vojnik verovatno upravo jeo doručak ili ručak. Kako je pojeo, tako ju je bacio – i ona je ostala dole. To se vidi i na videu, to je jedan živi trenutak ponovo – opisao je Runtić.

Ronioci planiraju da nastave potragu za preostalim potopljenim brodovima, a kada ih pronađu, ponovo će svoja otkrića podeliti sa javnošću.