Kako je saopštila hrvatska policija, u šumi kod Novigrada pronađene su kosti, za koje se sumnja da su ljudske. Čeka se utvrđivanje njihovog porekla.
JEZIV PRIZOR KOD NOVIGRADA
ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE U ŠUMI: Pronađene kosti, sumnja se da su ljudske! Užas u Hrvatskoj!
Kako javlja PU istarska u Hrvatskoj, lovci su u šumi kod Novigrada otkrili kosti za koje se sumnja da su ljudske.
Policija u Umaguprimila je dojavu o ovom jezivu pronalasku u nedelju oko 10:10 sati.
Kosti su pronađene na području između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri, a o događaju je odmah obavešteno nadležno državno tužilaštvo.
Na mestu pronalaska obavljen je uviđaj, a kosti će biti predate sudskoj medicini radi utvrđivanja njihovog porekla.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)
