Kako javlja PU istarska u Hrvatskoj, lovci su u šumi kod Novigrada otkrili kosti za koje se sumnja da su ljudske.

Policija u Umaguprimila je dojavu o ovom jezivu pronalasku u nedelju oko 10:10 sati.

Kosti su pronađene na području između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri, a o događaju je odmah obavešteno nadležno državno tužilaštvo.

Na mestu pronalaska obavljen je uviđaj, a kosti će biti predate sudskoj medicini radi utvrđivanja njihovog porekla.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

