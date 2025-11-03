Slušaj vest

U prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splituvečeras se dogodio incident tokom obeležavanja Dana srpske kulture, koje je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosveta.

Program je prekinut nakon što je, kako se saznaje, u prostorije ušla grupa od pedesetak muškaraca odevenih u crno, za koje se nezvanično navodi da su pripadnici navijačke grupe Torcida.

Kulturno veče trebalo je da počne u 19 sati, a u sklopu programa bili su planirani nastupi pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinja i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada koji čine učenici gimnazije.

Hrvatska policija: "Novosađani se nisu osećali sigurno i udaljili su se, pružili smo im zaštitu, veća grupa mlađih osoba je narušavala javni red i mir"

Događaj je prekinut pre početka. Kako je saopštila policija, deo ansambla se nije osećao sigurno pa su pobegli s mesta planiranog događaja, a policija im je potom pružila zaštitu.