NOVOSAĐANI BEŽALI, SPASAVALI ŽIVE GLAVE U SPLITU! Oko 50 crnokošuljaša upalo na srpsku svečanost, nastao je HAOS! Oglasila se hrvatska policija
U prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splituvečeras se dogodio incident tokom obeležavanja Dana srpske kulture, koje je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosveta.
Program je prekinut nakon što je, kako se saznaje, u prostorije ušla grupa od pedesetak muškaraca odevenih u crno, za koje se nezvanično navodi da su pripadnici navijačke grupe Torcida.
Kulturno veče trebalo je da počne u 19 sati, a u sklopu programa bili su planirani nastupi pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinja i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada koji čine učenici gimnazije.
Hrvatska policija: "Novosađani se nisu osećali sigurno i udaljili su se, pružili smo im zaštitu, veća grupa mlađih osoba je narušavala javni red i mir"
Događaj je prekinut pre početka. Kako je saopštila policija, deo ansambla se nije osećao sigurno pa su pobegli s mesta planiranog događaja, a policija im je potom pružila zaštitu.
- Danas malo posle 18:30 sati, primljena je dojava da se grupa KUD iz Novog Sada ne oseća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gde su trebali da nastupe zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta. Vozač grupe je dojavio da su se udaljili u smeru kvarta Split 3. Brzom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita. Naknadno smo saznali da je deo okupljene grupe mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gde je trebala da se održi manifestacija i od posetilaca su zatražili da se raziđu, što su isti i učinili. Za vreme razilaska osobe iz grupe su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povređenih osoba. Sprovodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identifikovanja osoba iz grupe - saopštila je hrvatska policija.
(Kurir.rs/Index.hr)