Slušaj vest

U prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splituvečeras se dogodio incident tokom obeležavanja Dana srpske kulture, koje je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosveta.

Program je prekinut nakon što je, kako se saznaje, u prostorije ušla grupa od pedesetak muškaraca odevenih u crno, za koje se nezvanično navodi da su pripadnici navijačke grupe Torcida.

Kulturno veče trebalo je da počne u 19 sati, a u sklopu programa bili su planirani nastupi pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinja i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada koji čine učenici gimnazije.

Hrvatska policija: "Novosađani se nisu osećali sigurno i udaljili su se, pružili smo im zaštitu, veća grupa mlađih osoba je narušavala javni red i mir"

Događaj je prekinut pre početka. Kako je saopštila policija, deo ansambla se nije osećao sigurno pa su pobegli s mesta planiranog događaja, a policija im je potom pružila zaštitu.

- Danas malo posle 18:30 sati, primljena je dojava da se grupa KUD iz Novog Sada ne oseća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gde su trebali da nastupe zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta. Vozač grupe je dojavio da su se udaljili u smeru kvarta Split 3. Brzom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita. Naknadno smo saznali da je deo okupljene grupe mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gde je trebala da se održi manifestacija i od posetilaca su zatražili da se raziđu, što su isti i učinili. Za vreme razilaska osobe iz grupe su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povređenih osoba. Sprovodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identifikovanja osoba iz grupe - saopštila je hrvatska policija.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatskaNAPADNUTI SRBI U SPLITU! 50 maskiranih navijača Torcide upalo na Dane srpske kulture! Skandirali: "ZA DOM SPREMNI!"
ustase-borovo-selo--ilustracija-foto--profimedia-printscreen-nova.jpg
HrvatskaZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE U ŠUMI: Pronađene kosti, sumnja se da su ljudske! Užas u Hrvatskoj!
kosmaj-2.jpg
HrvatskaŠOK U BRAČKOM KANALU, OTKRIVENO NEŠTO JOŠ IZ 1944. GODINE! Kad su ronioci zaronili, prizor ih je SLEDIO: "Znalo se da nečega tu ima, ali nije se ZNALO ŠTA"
brod.jpg
HrvatskaHRVATI SE SVETE I MRTVIMA: Počelo rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu, ratnom komandantu Borova sela
Vukašin Šoškoćanin