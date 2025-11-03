DVE DRŽAVE SU SE JOŠ RANIJE DOGOVORILE

DVE DRŽAVE SU SE JOŠ RANIJE DOGOVORILE

Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Hrvatske saopštilo je večeras da neće krivično goniti hrvatske državljane s prebivalištem u BiH ako ne odsluže vojni rok u Hrvatskoj.

- Kada je reč o mladićima od 19 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, a imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo BiH, ministarstvo odbrane te hrvatske državljane neće izlagati krivičnom progonu budući da zakoni u BiH zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama - navelo je resorno Ministarstvo u saopštenju koje su preneli hrvatski mediji.

Reakcija je usledila pošto je ranije danas zamenik ministra odbrane BiH Slaven Galić upozorio da bi mladići iz BiH, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, mogli da budu sankcionisani ako bi služili vojni rok u Hrvatskoj, jer Zakon o odbrani BiH zabranjuje državljanima te zemlje da učestvuju u oružanim snagama drugih država.

Hrvatsko ministarstvo je istaklo da prema ugovoru Hrvatske i BiH o dvojnom državljanstvu "dvojni državljanin vojnu obvezu ili drugu obaveznu službu izvršava u onoj ugovornoj stranci u kojoj ima prebivalište".

Uz to, dvojnim državljanima koji su izvršili obavezu služenja vojnog roka ili civilne službe u jednoj od dve zemlje to će se izvršenje priznati i u drugoj.

Hrvatski sabornedavno je usvojio izmene zakona koje omogućavaju vraćanje obavezog vojnog roka od početka 2026. godine.

Obavezni vojni rok, koji je bio suspendovan 2008. godine, trajaće dva meseca i biće obavezan za mladiće u kalendarskoj godini u kojoj pune 19 godina, s tim da će se moći odlagati uz određene razloge do 29. godine.

Onima koji se odazovu za to će biti plaćeno mesečno 1.100 evra neto.

Predviđena je mogućnost i civilnog služenja za one koji se budu pozvali na prigovor savesti iz verskih ili moralnih razloga.

Civilno služenje trajaće tri ili četiri meseca i još se ne zna koliko će biti plaćeno.