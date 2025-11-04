Slušaj vest

Umesto mirne folklorno-dramske večeri u okviru otvaranja Dana srpske kulture u Splitu, u organizaciji splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, u ponedeljak uveče u prostorijama sale gradske četvrti Blatina - Škrape dogodio se skandal, u režiji stotinak maskiranih huligana.

Stisnutim pesnicama i uzvikujući „Za dom spremni“, sprečili su održavanje kulturnog događaja. Grupa maskiranih i obučenih u crne uniforme upala je u salu preteći publici i izvođačima kako bi ih oterali.

"Srpsko smeće"

Na snimcima neprijatnih čuje se glas jednog od nasilnika koji „dobronamerno“ savetuje svim prisutnima da izađu i da se nikome ništa neće desiti, a na drugom snimku se jasno vidi lice osobe koja govori „srpsko smeće“.

Ilija Borković, potpredsednik splitskog pododbora Prosvjete, koji je bio na licu mesta, rekao je da je gomila bila prilično uzbuđena, da su neki dizali desne ruke u vazduh i vikali „Za domovinu spremni“ i „Hrvatska, Hrvatska“, iako su uglavnom bili mladi ljudi, procenjuje se da imaju između 17 i 20 godina.

- Među njima su bile dve starije osobe, koje su očigledno predvodile ostatak bučne gomile. Jedan od vođa je prokomentarisao da je to osetljiv mesec u kome je i komemoracija i obeležavanje Vukovara. I da im nije drago što se održava ovakvo veče. To se dogodilo sat vremena pre kulturnog događaja u kojem je trebalo da nastupi ženski hor SKD Prosvjete iz Splita, kao i njena dramska sekcija, naša mlada violinistkinja i folklorno društvo „Veliko kolo“ iz Novog Sada - rekao je Borković.

Žena se rasplakala

- Ljudi su tek počeli da pristižu, unutra nas je bilo trideset do četrdeset, i publike i izvođača. Jedna članica dramske sekcije je briznula u plač, plašeći se za svoju bezbednost – dodao je.

Jedan od prisutnih gledalaca nam je rekao da je gomila skandirala ustaški pozdrav i da su neki od njih nosili maske na licima.

– Pet ljudi je ušlo u malu salu, pitalo ko je organizator. Jednom od članova pododbora rekli su da ne bi trebalo da organizuju događaj, jer je Dan Svih svetih, i da bi to skrnavilo sećanje na veterane – rekao nam je.

Nikola Vukobratović, predsednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, prepričao je šta mu je šokirano rekao Marko Veselinović, predsednik splitskog pododbora Prosvjete, koji je ubrzo nakon događaja otišao da da izjavu policiji.

– Tokom probe, još pre događaja, koji je trebalo da počne u 19 časova, organizatori su primetili da se na parkingu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo preko stotinu mladih ljudi. Neki od njih su bili u kamuflažnim uniformama, a bilo je i onih u crnim uniformama i kapama koji su skandirali „Za domovinu spremni“. Nekoliko njih je potom upalo u salu i naredilo da im nije dozvoljeno da organizuju događaj i da odmah napuste prostorije ili će biti izbačeni. Ono što je na kraju važno jeste da nije bilo nasilja. Jer stvar nije bila bezazlena - rekao je Vukobratović.

Generalni sekretar Prosvjete Slobodan Živković takođe napominje da je jedino dobro što se nikome ništa fizički nije dogodilo i da su svi dobro, ali da još čeka detalje. Dodaje da nije bilo ničeg spornog u programu, niti u koreografijama sa kojima su izvođači trebali da nastupe.

- Strašno. Izbacivanje ljudi iz mesta održavanja, tek tako. Zdrav razum to ne može da shvati, takvo ponašanje. Splitski incident nas je zaista uznemirio - komentarisao je Živković.

Plenković osudio

Događaj je u ponedeljak uveče na svom X kanalu osudio i premijer Andrej Plenković:

„Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturnog događaja predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležni organi što pre procesuiraju odgovorne. Bilo koji oblik netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mesta u hrvatskom društvu.“

Gradonačelnica Splita kasnije je osudila incident.

„Split mora biti grad bezbednosti, tolerancije i poštovanja svih građana i gostiju, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost. U mesecu žalosti i sećanja na žrtve Vukovara, potrebni su nam jedinstvo, dostojanstvo i mir, a ne podele i netolerancija“.