HRVATSKA NOVINARKA O NAPADU NA SRBE: Budimo se u zemlji u kojoj ljudi u crnom upadaju kao nacisti, uz ustaški poklič, rasteruju srednjoškolce iz Novog Sada
Hrvatska novinarka Maja Sever reagovala je nakon sinoćnjeg incidenta u Splitu, gde je grupa ljudi u crnom upala na proslavu Dana srpske kulture i prekinula program ustaškim skandiranjem.
"Budimo se u zemlji u kojoj su sinoć neki ljudi u crnom upali na folklornu priredbu i uz nacistički pozdrav uzvikivali ustaško skandiranje i rasterali hor, dramsku sekciju, violiniste, srednjoškolce iz Novog Sada i mladu plesnu i pevačku ekipu. Ove ljude u crnom mržnjom hrane oni koji su već sinoć pisali da je ovo neprihvatljivo, jer je sinoć sve otišlo dođavola. Ali nema povratka", objavila je Sever na Fejsbuku.
"Neće vam doći na vrata, jesu. Samo se pravite da to ne vidite"
"Jer živimo u zemlji u kojoj su već sinoć mnogi ljudi na mrežama, i nastaviće to da čine pod ovom objavom, vrištali da čak ni Hrvati u Srbiji ne mogu da igraju folklor (što naravno nije istina). Oni koji javno ne opravdaju napad, isključiće radio dok spiker čita saopštenje MUP i saopštenje Andreja Plenkovića na X kojim se osuđuje ekskluzivnost i netolerancija prema manjinama. Na njima je", navela je Sever.
Ona je rekla da će se ljudi oglašavati na društvenim mrežama, ali da ništa neće učiniti da zaustavljnje divjlanje, objasnivši da nisu saučesnici samo oni koji otvoreno šire netoleranciju, nego i oni koji ćute, okreću glavu i ne žele se da se mešaju.
"NIsu o samo oni koji traže dokaz da i u Srbiji postoji hrvatski folklor, već i svi oni koji će ućutkati radio, jer... pa, oni su Srbi i ne bi trebalo da se mešaju. Neće vam doći na vrata, jesu. Samo se pravite da ne 'Vi' vidite. Znam, lakše je, ali neće proći", zaključila je Sever.
Sever je hrvatska novinarka i TV voditeljika, poznata po dugogodišnjem radu u informativnim emisijama Hrvatske radiotelevizije
Podsetimo, hrvatski ultranacionalisti su upali u ponedeljak uveče na srpski kulturni događaj, napravili haos, nazivali Srbe smećem.
(Kurir.rs/Index)