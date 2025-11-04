Slušaj vest

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) saopštila je danas da je napad na Srbe u Splitu sramota za Hrvatsku, a da je premijer Andrej Plenković kukavica.

"Sramota je za zemlju koja se ponosi demokratijom i evropskim vrednostima, a u kojoj danas huligani sa balaklavama slobodno marširaju, vičući fašističke pozdrave i progoneći manjine - dok vlada ćuti", saopštio je SDP, posle napada na Srbe u Splitu.

Oni su istakli da je Plenković je kukavica koja se ne usuđuje da prizna očigledno: sve se ovo dešava zato što je celo leto zatvarao oči pred radikalizmom - opravdavao je, minimizirao, kalkulisao i sada se vide posledice.

"Počelo je imenovanjem Turudića za glavnog državnog tužioca, zatim smo čuli fašističke povike na Hipodromu i u centru Zagreba, a zatim i u Saboru, koji je nedavno - pod pokroviteljstvom HDZ-a - takođe postao mesto za revizionističke tribine. Desio se Benkovac, desio se Šibenik. I svi, osim Plenkovića, znali su kuda to vodi: u tamu, u tamu, u progon. A sada, kada manjine u ovoj zemlji ponovo moraju da strahuju za svoje živote, kulturu, opstanak... i kada se kulturni događaji prekidaju vikom, pretnjama i nasiljem: Plenković ignoriše sve", nastavlja SDP.

"Zato što se plaši. Plaši se svojih partnera sa krajnje desnice. Plaši se da će izgubiti nekoliko glasova. Plaši se da će ostati bez vlasti. I dok on meri rejtinge, prebira statistiku i hvali se da 'Hrvati nikada nisu bolje živeli' - Hrvatska tone u moralni mrak. Danas napadaju Srbe, sutra će to biti neko drugi. Ovo nije patriotizam, ovo nije hrvatstvo - ovo je kukavičluk, isključivost i agresija."

Potom je usledio novi napad na Plenkovića.