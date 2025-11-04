HRVAT ULAGAO U KRIPTOVALUTE PREKO LAŽNE PLATFORME Prevaranti ga ojadili za više od 130.000 evra!
Hrvatska policija istražuje onlajn prevaru u kojoj je 51-godišnji hrvatski državljanin prevaren za više od 130.000 evra nakon što je nasednuo na lažnu platformu za ulaganje u kriptovalute.
Kako je objavila splitsko-dalmatinska policija, žrtva je krajem avgusta 2023. godine naišla na oglas na internetu koji je promovisao ulaganje u kriptovalute.
Nakon otvaranja linka, kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao finansijski savetnik i ponudila mu investiciju uz obećanje brze zarade.
Tokom nekoliko nedelja, kontaktirale su ga osobe koje su se predstavile kao zaposleni u istoj kompaniji, pozivajući ga da uplati ukupno 132.867 evra na više računa.
Kada mu novac nije vraćen niti je dobio obećanu zaradu, shvatio je da je prevaren i prijavio je slučaj. U toku je krivična istraga kako bi se utvrdio identitet počinioca i okolnosti krivičnog dela kompjuterske prevare, kaže policija.
(Kurir.rs/Index)