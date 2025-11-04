Slušaj vest

Hrvatska policija istražuje onlajn prevaru u kojoj je 51-godišnji hrvatski državljanin prevaren za više od 130.000 evra nakon što je nasednuo na lažnu platformu za ulaganje u kriptovalute.

Kako je objavila splitsko-dalmatinska policija, žrtva je krajem avgusta 2023. godine naišla na oglas na internetu koji je promovisao ulaganje u kriptovalute.

Nakon otvaranja linka, kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao finansijski savetnik i ponudila mu investiciju uz obećanje brze zarade.

shutterstock_2402336037.jpg
Ilustracija Foto: Shutterstock

Tokom nekoliko nedelja, kontaktirale su ga osobe koje su se predstavile kao zaposleni u istoj kompaniji, pozivajući ga da uplati ukupno 132.867 evra na više računa.

Kada mu novac nije vraćen niti je dobio obećanu zaradu, shvatio je da je prevaren i prijavio je slučaj. U toku je krivična istraga kako bi se utvrdio identitet počinioca i okolnosti krivičnog dela kompjuterske prevare, kaže policija.

(Kurir.rs/Index)

