Slušaj vest

Hrvatska policija istražuje onlajn prevaru u kojoj je 51-godišnji hrvatski državljanin prevaren za više od 130.000 evra nakon što je nasednuo na lažnu platformu za ulaganje u kriptovalute.

Kako je objavila splitsko-dalmatinska policija, žrtva je krajem avgusta 2023. godine naišla na oglas na internetu koji je promovisao ulaganje u kriptovalute.

Nakon otvaranja linka, kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao finansijski savetnik i ponudila mu investiciju uz obećanje brze zarade.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Tokom nekoliko nedelja, kontaktirale su ga osobe koje su se predstavile kao zaposleni u istoj kompaniji, pozivajući ga da uplati ukupno 132.867 evra na više računa.