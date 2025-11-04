Slušaj vest

U skladištu guma firme "Pneumatik" u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj dana je izbio veliki požar, a gust crni dim koji se vidi sa velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.

Jutarnji list navodi da je požar izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana.

Požar u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj, gust crni dim se vidi iz Zagreba Foto: Hrvoje Trišić/x

Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila, a zbog razmera požara pozvane su i druge vatrogasne ekipe.

Velik i gust stub crnog dima vidljiv je i iz Samobora i zapadnog dela Zagreba.

Ljudima iz Svete Nedelje, ali i okolnih mesta, uključujući i Zagrepčane, stiže SMS upozorenja.

- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mestu požara. Pratite uputstva nadležnih službi - piše u poruci.

Vatrogasci iz Bistre imaju istu poruku za meštane.

(Kurir.rs/Jutarnji list/Index/Preneo: N. V.)

