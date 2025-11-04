Ogroman požar u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj, zapalilo se skladište guma, gust crni dim se vidi iz Zagreba, građanima stigao SMS upozorenja da zatvore prozore
ZAPALILO SE SKLADIŠTE GUMA U MESTU SVETA NEDELJA
PAKLENI POŽAR U ULICI FRANJE TUĐMANA, ZAGREPČANI DOBILI SMS UPOZORENJA! Gust crni dim se diže u nebo: "Zatvorite prozore i ne približavajte se" (FOTO, VIDEO)
U skladištu guma firme "Pneumatik" u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj dana je izbio veliki požar, a gust crni dim koji se vidi sa velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.
Jutarnji list navodi da je požar izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana.
Požar u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj, gust crni dim se vidi iz Zagreba Foto: Hrvoje Trišić/x
Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila, a zbog razmera požara pozvane su i druge vatrogasne ekipe.
Ljudima iz Svete Nedelje, ali i okolnih mesta, uključujući i Zagrepčane, stiže SMS upozorenja.
- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mestu požara. Pratite uputstva nadležnih službi - piše u poruci.
Vatrogasci iz Bistre imaju istu poruku za meštane.
(Kurir.rs/Jutarnji list/Index/Preneo: N. V.)
