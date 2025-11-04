POČELA HAPŠENJA U VEZI NAPADA NA SRBE U SPLITU Plenković otkrio da je stotinak osoba učestvovalo u incidentu
Dan nakon što su huligani upali na srpsko kulturno veče u Splitu i prekinuli ga, hrvatska policija uhapsila je jednu osobu za incident i da se radi na identifikaciji počinilaca.
"U incidentu je učestvovalo oko stotinak osoba. Jedna osoba je identifikovana i uhapšena, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Ovaj incident je "više mikrolokalnog karaktera" i ne vidi ga kao dalekosežni pokušaj kritike vladine politike prema manjinama, rekao je.
"Mislim da je najgore što mogu da pomislim o ovom incidentu koji se dogodio juče, najgore što mogu da pomislim. To je suprotno našim zakonima", rekao je Plenković.
Kaže da je drago što je sa svojom decom otišao na generalnu probu koncerta Marka Perkovića Tompsona i da je to patriotska muzika koju njegova deca vole.
"Postoji velika razlika između patriotskih pesama koje pevaju o ratu i ovoga", rekao je.
Plenković je dodao da se ovde ne radi o celoj Hajdukovoj navijačkoj grupi "Torcidi", i da je u incidentu učestvovala jedna grupa koje bi trebalo da se stidi.
Umesto mirne folklorno-dramske večeri u okviru otvaranja Dana srpske kulture u Splitu, u organizaciji splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, u ponedeljak uveče u prostorijama sale gradske četvrti Blatina - Škrape dogodio se skandal, u režiji stotinak maskiranih huligana, koji su Srbe nazivali smećem.
