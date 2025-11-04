Slušaj vest

U Splitu se sinoć dogodio incident tokom proslave Dana srpske kulture, koji je prekinuo program. Grupa od pedesetak muškaraca, obučenih u crno, upala je u prostorije Gradskog okruga Blatina, gde je trebalo da se održe predstave kulturnog društva Prosvjeta. Uzvikivali su ustaški pozdrav „Za domovinu, spremni“ i zahtevali prekid programa.

Index.hr. pitao je Splićane šta misle o incidentu. Dok su neki od anektiranih prolaznika izrazili zabrinutost, drugi su celu situaciju okarakterisali kao provokaciju.

Stanovnik Splita: Domovina se ne voli mržnjom

Na pitanje kako komentariše incident, mladi stanovnik Splita osudio je svaki oblik nasilja.

„Rekao bih - sramotno, sramotno sa naše strane. Sramota je što smo posle toliko godina i svega što se dogodilo, još uvek zaglavljeni u mržnji koja je apsolutno beskorisna. Ljudi moji, vi ne volite svoju domovinu mržnjom. Ne znam šta bih drugo rekao.

Ne vidim svrhu. Dokle? Do kada? Dokle još moramo da idemo? Hoćemo li se stalno vraćati ratovima? Dokle još moramo da nosimo ove ožiljke, dokle dok ne prerastemo to?“, pita stanovnik Splita.

Nas dvojicu su uveravali da su Dani srpske kulture „provokacija“

Stariji stanovnik Splita, koji je rekao da se veoma dobro seća rata, dodao je: „Možda je ovo više bila provokacija nego neka vrsta kulturnog događaja.“ Drugi stanovnik Splita dodao je: „Mislio sam da ćete nas pitati nešto o mesecu pobožnosti u Republici Hrvatskoj. Ne volim nikakve provokacije u tom smislu. Generalno, mislim najbolje od života, a nisam bio obavešten o napadu“, rekao je.

„Neću o tome raspravljati. Volim svoj identitet, svoj narod, svoju religiju, svoje pismo, svoju kulturu i naše običaje. Ne mrzim njihove, ali je bio rat do juče, ako me razumete“, rekao je Splićanin.

„Možda su ljudi ovo shvatili kao provokaciju“

„Iskreno, ne znam da li je organizacija Dana srpske kulture u ovom trenutku bila pametna s obzirom na osetljive datume. Možda su ljudi ovo shvatili kao provokaciju. Možete se ne slagati sa nečijim postupcima, ali izbacivanje ljudi iz prostorija i upućivanje pretnji nikako nije način za rešavanje neslaganja“, komentarisao je Splićanin.

"Nažalost, ovakvi događaji samo potvrđuju da još uvek živimo u prošlosti, zaglavljeni u starim podelama i mržnjama. Dok god se ovakve stvari dešavaju, ne vidim budućnost niti napredak za Split“, dodao je prolaznik.