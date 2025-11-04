Slušaj vest

Splitska policija je u utorak pronašla i privela trojicu muškaraca osumnjičenih da su deo grupe od pedesetak ljudi koji su u ponedeljak uveče učestvovali u raciji u prostorijama Gradskog okruga Blatina-Škrapa, gde je Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ organizovalo program Dani srpske kulture, prema nezvaničnim informacijama Slobodne Dalmacije.

Reč je o osobama starosti 59, 54 i 43 godine, tako da barem za sada nema spora da se radi o „mladim ljudima“ koji su, kako je na Fejsbuku navela podružnica DP Splitsko-dalmatinske županije, izrazili „punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje sa provokativnim okupljanjem i prekinuli ga“.

Trojica, među kojima su, kako Slobodna Dalmacija saznaje, bivši pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije i iskusni član Torcide, Krešo Baturina, i bivši predsednik navijačkog kluba „Torcida-Sučidar“, čije se lice može videti na jednom od objavljenih video snimaka, ceo dan su pod krivičnom istragom zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničkog ponašanja motivisanog mržnjom, a policija i dalje intenzivno radi na identifikaciji ostalih članova grupe.

Prema Krivičnom zakonu, nasilničko ponašanje počinjeno iz mržnje, prema bliskoj osobi ili osobi koja je posebno ranjiva zbog svojih godina, teškog fizičkog ili mentalnog invaliditeta ili trudnoće, kažnjivo je zatvorskom kaznom od šest meseci do pet godina.

Policija je takođe izdala saopštenje, koje prenosimo u celosti:

- U vezi sa jučerašnjim događajem u kojem je grupa muškaraca okupljenih ispred zgrade opštine Blatina Škrapa u Splitu u večernjim satima narušila javni red i sprečila održavanje događaja, policija od sinoć sprovodi krivičnu istragu o događaju.

Mere i radnje koje su do sada preduzete rezultirale su hapšenjem jedne osobe i protiv nje se vodi krivična istraga zbog sumnje da je počinila krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Takođe, još dve osobe povezane sa incidentom nalaze se u službenim prostorijama policije.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Prenela .M. V.)

