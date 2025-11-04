Slušaj vest

Jedan vozač je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20.40 časova, na Obali bana Berislavića u Trogiru.

Prema prvim informacijama, putničko vozilo koje se kretalo van kontrole udarilo je u nekoliko parkiranih vozila.

Prema navodima splitske policije, o incidentu je obavešteno državno tužilaštvo, a trenutno je u toku istraga.

Zbog nezgode, navedena deonica puta je zatvorena za sav saobraćaj, koji se preusmerava na okolne pravce, uključujući i Novi most. Policija moli građane za strpljenje i poštovanje privremene saobraćajne regulacije.

Kurir.rs/Večernji list

