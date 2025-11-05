Slušaj vest

Prelom lobanje, potres mozga, iščašenje vratne kičme, ogrebotine i veliki hematomi na licu, povrede su zadobile Vlasta Šimenić Kovač, sudija Županijskog suda u Osijeku, prošlog utorka ispred svoje zgrade u centru Osijeka, nakon što ju je udario vozač električnog trotineta.

Ona je jedna od 29 osoba u Osiječko-baranjskoj županiji koje su povređene u saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali vozači električnih trotineta u prvih deset meseci ove godine, pri čemu je jedna osoba, 70-godišnji vozač trotineta, izgubila život.

Šimenić Kovač provela je dva dana u osiječkoj bolnici, a zatim je otpuštena na kućnu negu.

- Sve me i dalje boli, spora sam i nesposobna da bilo šta uradim, a izgledam kao Roki, kao da sam upravo izašla iz bokserskog ringa - rekla je u kratkom telefonskom razgovoru, ističući da se zapravo ne seća same nesreće.

- Bilo je prošlog utorka popodne. Izlazila sam iz garaže noseći zeleni otpad da bacim u kantu i čim sam stupila na trotoar, osetila sam jak udarac koji me je oborio i odmah sam se onesvestila. Odjednom je samo pao mrak - rekla je Šimenić Kovač.

Odmah je prevezena u Osiječku bolnicu, gde su joj dijagnostikovane povrede koje, srećom, nisu zahtevale nikakvu operaciju. Sada se oporavlja, ali problem sa električnim trotinetima kojem praktično svakodnevno svedočimo na ulicama širom Hrvatske ostaje.

- Ne znam koliko još nesreća treba da se desi da bi se nešto promenilo. Ranije sam, kao i mnogi drugi građani, bila u situaciji da sam, kao pešak, morala da izbegavam vozače trotineta dok šetam centrom Osijeka. Među njima ima i savesnih, ali većina njih je zapravo neoprezna - naglasila je osam dana nakon nesreće, i kako kaže plaši se šta će joj se desiti sa vratom i neuroloških poremećaja.

Pitanje vožnje električnih trotineta je već dugo ozbiljno javno pitanje, a s obzirom na to da se mogu koristiti i na trotoarima, gde nema biciklističkih staza, i da često dostižu prekomerne brzine, uprkos zakonskim ograničenjima, brojnim apelima, pa čak i zabranama kojima su neki gradovi pribegli, još uvek nisu dali željene rezultate.