Hrvatska
POGINUO MLADIĆ Automobil sleteo u dvorište: Dvoje povređenih
Mladić je poginuo večeras u 19:40 časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ozalju.
Privatno vozilo u kojem su se nalazila trojica mladića završilo je u dvorištu porodične kuće u Trškoj ulici, nakon što je sletelo sa puta, saopštila je policija.
Jedan od njih je poginuo, a dvojica su povređena.
Saobraćaj je bio zatvoren zbog istrage, javlja Radio Mrežnica.
Kurir.rs/Jutarnji list
