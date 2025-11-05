Slušaj vest

Mladić je poginuo večeras u 19:40 časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ozalju.

Privatno vozilo u kojem su se nalazila trojica mladića završilo je u dvorištu porodične kuće u Trškoj ulici, nakon što je sletelo sa puta, saopštila je policija.

Jedan od njih je poginuo, a dvojica su povređena.

Saobraćaj je bio zatvoren zbog istrage, javlja Radio Mrežnica.

Kurir.rs/Jutarnji list

