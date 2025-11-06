Slušaj vest

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina iz vladajućeHrvatske demokratske zajednice (HDZ) smenio je savetnika Marka Žaju iz desničarskog Domovinskog pokreta, manjinskog partnera u Vladi, zbog podrške huliganima koji su u ponedeljak prekinuli Dane srpske kulture u Splitu.

Glavina je u saopštenju istakao da još jednom "jasno i nedvosmisleno osuđuje incident u Splitu koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava".

​- Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje​ - napisao je Glavina.

Divljanje Torcide na utakmici Cibalija - Hajduk Foto: Printscreen/Youtube Nogometne vijesti TV

Ukazao da je odmah po povratku sa službenog puta, iz Londona, uz saglasnost predsednika Vlade i predsednika HDZ Andreja Plenkovića, razrešio Marka Žaju dužnosti posebnog savetnika za sport.

Žaja je na društvenim mrežama u ime splitskg ogranka Domovinskog pokreta napisao da su mladi ljudi "na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup u Splitu".

Incident u Splitu oštro su osudili i premijer Andrej Plenković i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji su pozvali na hitan pronalazak i kažnjavanje odgovornih, ali i predsednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Napadnuti Srbi u Splitu Foto: Privatna arhiva

Više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečili su u ponedeljak, 3. novembra uveče, otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu. Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni!".

Potom su privedene tri osobe od 59, 54 i 43 godine, među kojima je i jedan dugogodišnji član navijačke skupine Torcida. Veruje se da je među napadačima bio veći broj članova Torcide i za njima se traga.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković na obeležavanju 30. godišnjice hrvatske akcije Oluja u Kninu Foto: Marko Karović

Glavni državni tužilac Hrvatske Ivan Turudić je juče izjavio da splitsko državno tužilaštvo i policija intenzivno rade na rasvetljavanju napada, a mediji navode da će privedeni biti prijavljeni zbog dela nasilničko ponašanje iz mržnje.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

