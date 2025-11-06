Slušaj vest

Državljanin Hrvatske i Crne Gore Zoran Korda (61) šesti je Srbin koji je od početka godine uhapšen po hrvatskim optužnicama za ratne zločine, saopštio je danas Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.

Korda je uhapšen zbog sumnje da je kao pripadnik "srpske paravojne formacije počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u februaru 1993. u okolini Vodica kod Šibenika", objavili su juče hrvatska policija i tužilaštvo.

- Zoran je u avgustu 1995. godine izbegao iz tadašnje Republike Srpske Krajine i sa porodicom se nastanio u Podgorici. Od meštana Zečeva i okolnih sela doznali smo da su se Zoranovi roditelji posle hrvatske akcije Oluja vratili iz izbeglištva i obnovili svoje imanje, te da ih je Zoran u prethodnih dvadesetak godina redovno posećivao i pomagao u održavanju imanja - saopštio je Veritas.

Navodi se da je vest o hapšenju uznemirila Srbe na području opštine Kistanje koji su taj postupak hrvatske policije doveli u vezu sa učestalim napadima na Srbe, poput onog kada su maskirane osobe 3. novembra nasilno prekinule manifestaciju pod nazivom "Dani srpske kulture" u Splitu.

- Po Veritasovoj evidenciji, od početka godine uhapšeno je šestoro Srba iz Hrvatske i bivše RSK zbog krivičnih dela ratnog zločina, trojica u Hrvatskoj, a trojica van Hrvatske. Na osnovu međunarodnih poternica koje je raspisalo hrvatsko pravosuđe, do sada je širom sveta uhapšeno najmanje 202 Srba, od kojih su 84 ekstradirana u Hrvatsku - stoji u saopštenju tog dokumentaciono-informacionog centra.

Dodaje se da se zbog krivičnih dela ratnih zločina u hrvatskim zatvorima nalazi 28 osoba srpske nacionalnosti, od kojih je 15 pravosnažno osuđeno, dok su ostali pod istragom, optužbom ili čekaju pravosnažnost presuda.

